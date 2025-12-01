ŽmonėsVeidai ir vardai

Po tragiškos „tiktokerio“ Nerijaus žūties – buvusio jo partnerio atsivėrimas: „Nuojauta kuždėjo“

2025 m. gruodžio 1 d. 10:52
Lrytas Premium nariams
Lapkričio 14-ąją sostinės gyventojus sukrėtė žinia apie šaltakraujišką išpuolį. Buvo pranešta, kad nužudytas turinio kūrėjas Nerijus Ambajevas, geriau žinomas Niežo pravarde.
Daugiau nuotraukų (17)
TikToknužudymasMirtis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.