Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Kalėdos 2025
TV simpatija
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. gruodžio 1 d. 10:52
Po tragiškos „tiktokerio“ Nerijaus žūties – buvusio jo partnerio atsivėrimas: „Nuojauta kuždėjo“
2025 m. gruodžio 1 d. 10:52
Lrytas Premium nariams
Lapkričio 14-ąją sostinės gyventojus sukrėtė žinia apie šaltakraujišką išpuolį. Buvo pranešta, kad nužudytas turinio kūrėjas Nerijus Ambajevas, geriau žinomas Niežo pravarde.
Daugiau nuotraukų (17)
TikTok
nužudymas
Mirtis
Rodyti daugiau žymių