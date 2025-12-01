Žaltį miuzikle įkūnijantis Jeronimas Milius: vieno dalyko toje istorijoje nesuprantu

„Rengdamasis žalčio rolei, mąsčiau, kodėl pasaka apie Eglę žalčių karalienę Lietuvoje tapo tokia populiari ir visų mylima. Ir supratau: kiekvienas galime rasti ten dalykų, kurie yra nutikę mūsų gyvenimuose. Meilė, kuri nepaiso skirtumų, sauganti šeimos ranka ir vidiniai jos nesutarimai, išdavystė, pavydas, vaikų auklėjimo būdai, tradicijos, papročiai, kitoniškumo baimė, pasiaukojimas – viskas toje istorijoje užkoduota.
Aš tik vieno niekaip nesuprantu: kodėl Žilvinas-žaltys toks tarsi atsiribojęs nuo savo šeimos? Juk, kai norėjo žmonos, tai, pagal legendą, krūvos žalčių į Eglės kiemą karietomis važiavo. O kai Eglė su vaikais vėliau ten pat susidūrė su broliu gąsdinimu ir net smurtu, kur buvo tie žalčiai?
Nežinau, gal ten buvo kokios rimtos priežastys, kodėl jie Eglės ir vaikų negynė, gal čia etnologai geriau išaiškintų, bet man asmeniškai atrodo, kad savo šeimą reikia ginti nagais-dantimis, o ne palikti patiems kapanotis krizinėje situacijoje“, – sako pagrindinio vyriško vaidmens atlikėjas Jeronimas Milius.
Pagrindinį moterišką vaidmenį miuzikle atlieka Aistė Smilgevičiūtė, ji – ir kūrinio libreto autorė. Muzikos autorius – Rokas Radzevičius.
Taip pat scenoje išvysite: Nedą Malūnavičiūtę (Gegutė), Vladą Kovaliovą (Eglės brolis), Kariną Krysko (Eglės sesė), Tadą Juodsnukį (Žalčio brolis), Teresę Andrijauskaitę/Mildą Andrijauskaitę (Jūros laumė), Eglės vaikus ir šokėjų trupę.
Nuostabaus grožio miuziklo „Eglė žalčių karalienė“ muzika nuo pat pirmų akimirkų užburia žiūrovą, įtraukia į magišką mitų ir pasakų pasaulį, kuriame kiekvienas atpažins klasika tapusią legendą ir atras naujų motyvų, kurie ryškiai atsispindi tautosakoje.
„Eglės žalčių karalienės“ istorija – daugiaprasmė ir daugialypė. Joje užkoduoti visi pagrindiniai žmogiškieji jausmai, dvasinės dilemos, kasdieniai teisingi bei klaidingi pasirinkimai.
Miuziklo „Eglė žalčių karalienė“ parodymai: 12 06 – Klaipėdoje, Žvejų rūmuose, 12 14 – Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“, 12 17 – Alytaus kultūros centre, 12 20 – Marijampolės kultūros centre, 12 28 – Palangos koncertų salėje, 01 04 – Kauno sporto halėje, 01 09 – Mažeikių kultūros centre, 01 11 – Šiauliuose, koncertų salėje „Saulė“.
Kūrinys su vaizdo klipu iš miuziklo „Eglė žalčių karalienė“, „Laikas dugne“, atlieka Teresė ir Milda Andrijauskaitės (Jūros laumės):
