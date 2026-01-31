ŽmonėsVeidai ir vardai

Iš viešumos dingusi Marina Bui parodė savo originalų žiemos stilių

Lietuvoje seniai tokios gražios žiemos nebuvo. Šaltukas, sniego pusnys ir giedrame danguje pasirodanti saulė – vaizdai verti artviruko.
Socialiniuose tinkluose galima išvysti gražiausias lietuvių nuotraukas.
Beje, juk ne vienam iškyla ir kitas klausimas – kaip puoštis, kad nesušaltum ir atrodytum stilingai?
Iš viešumos dingusi grupėje „Olialia pupytės“ išgarsėjusi Marina Bui socialiniame tinkle pasidalino savo nuotraukomis.
Instagrame 38,5 tūkst. sekėjų turinti moteris čia pat parodė savo žiemišką stilių: pusnynų fone įsiamžino vilkėdama šiltus kailinius, o ant galvos rišėjo skarą.
„Žiemos stebuklų šalis“, – džiaugėsi Marina ir sulaukė daugybės patiktukų.
