Paviešintuose J. Epsteino dokumentuose – lietuvio Valdo Petreikio susirašinėjimas, paminėta ir daugiau garsių pavardžių

JAV milijardierius Jeffrey Epsteinas buvo sulaikytas 2019 m. liepos 6-ąją. Jam pareikšti kaltinimai nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis. Nesulaukęs nuosprendžio vyras kalėjime nusižudė.
Dokumentų puslapiuose Lietuva minima daugiau kaip tūkstantyje kartų. Juose yra žinomų Lietuvos verslininkų, modelių ir dizainerių pavardės, tarp kurių, pasak „Reddit“ yra šie žmonės: Simona Pečiukonytė, Justina Auškelytė, Aurelija Auškelytė, Erika Stasiulevičiūtė, Vaiva Martinonytė, Ditė Antanaitytė, Deimantė Sabaliauskaitė, Toma Penkauskaitė, Giedrė Mickevičiūtė, Simona Okmnianskaitė, Valdas Petreikis, Gintarė Gelumbauskaitė, Jolanta Sadauskienė.
Dabar susirašinėjimo platformoje „Reddit“ pasirodė netikėta informacija apie „Midsummer Vilnius“ sumanytoją Valdą Petreikį ir jo žmoną baleriną Simoną Petreikę. Lietuvis, pasak susirašinėjimo platformos anonimų, lankėsi Paryžiuje. Tarp jų buvo ir finansinių sandorius.
„Reddit“ išplatintas toks susirašinėjimas:
2019 m. sausio 20–23 d. vyko elektroninis susirašinėjimas tarp Valdo Petreikio ir Jeffrey Epsteino aplinkos atstovų dėl galimo susitikimo Paryžiuje.
2019 m. sausio 20 d. Valdas Petreikis rašė: „Tikiuosi, kad jums sekasi gerai. Esu Simonos vyras, Jeffrey paprašė su jumis susisiekti dėl galimo susitikimo su juo kitą savaitgalį, jei jis vis dar bus Paryžiuje. Tokiu atveju atvykčiau traukiniu iš Ženevos, jei būtų galimybė su juo susitikti.“
2019 m. sausio 22 d. Jeffrey Epsteino asistentė atsako: „Ačiū už jūsų laišką. Susisieksiu su jumis dėl susitikimo.“
Valdas Petreikis: „Puiku, ačiū.“
2019 m. sausio 23 d. J.Epsteino aplinkos atstovė rašo: „Susitikimas šeštadienį Paryžiuje tiktų. Ar galėtumėte patikrinti traukinių tvarkaraštį ir ar galėtumėte susitikti apie 14:00 val. Jeffrey Paryžiaus apartamentuose?“
Valdas Petreikis atsako: „Ačiū. Patikrinau – būtų puiku susitikti su Jeffrey jo Paryžiaus apartamentuose šeštadienį 14:00 val.“
Vėlesniuose laiškuose aptariami galimi laiko pakeitimai (10:30 val., penktadienis po 14:20 val.), kol galiausiai patvirtinamas susitikimas šeštadienį.
Epsteino aplinkos atstovė: „Jūs patvirtintas susitikti su Jeffrey jo Paryžiaus apartamentuose šį šeštadienį, sausio 26 d., 14:00 val. Paryžiuje.“
Taip pat pateikiamas tikslus Paryžiaus adresas bei įėjimo instrukcijos (durų kodai), ir prašoma apsikeisti telefono numeriais „jei prireiktų“.
Valdas Petreikis: „Puiku.“ „Ačiū, tai labai malonu iš jūsų.“
Naujienų portalui LRT V.Petreikis atsiuntė tokį pranešimą:
„Atsižvelgdamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie mano ryšius su Jeffrey Epstein, teikiu šį pareiškimą.
Su juo buvau pažįstamas eilę metų. Jis buvo gana plačiai žinomas kaip lietuviškų šaknų turintis meno ir mokslo mecenatas. Mano bendravimas su juo buvo socialinio ir profesinio pobūdžio, ir tuo metu man nebuvo žinoma apie jo nusikalstamą veiklą.
Nors man artimi asmenys nuo jo veiksmų nenukentėjo, tai nekeičia mano vertinimo – Jeffrey Epstein veiksmai yra sunkūs ir nepateisinami. Aš vienareikšmiškai juos smerkiu.
Pažymiu, kad mano bendravimas su šiuo asmeniu neturėjo jokio ryšio su jo nusikalstamais veiksmais. Nors šis bendravimas niekam nepadarė žalos, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, jo reikėjo vengti.
Papildomai pažymiu, kad viešai paskelbtame Jeffrey Epstein testamente, sudarytame likus dviem dienoms iki jo mirties, mano žmona yra įvardyta kaip 3 mln. JAV dolerių palikimo gavėja. Šio netikėto sprendimo motyvai mums nėra žinomi.
Patikiname, kad dabar žinant apie Jeffrey Epstein nusikalstamus veiksmus, tokio palikimo priėmimas net negali būti svarstomas.
Taip pat prašau gerbti mano žmonos privatumą ir visais klausimais šia tema kreiptis tik į mane.“
