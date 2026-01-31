Po paviešinto V. Petreikio susirašinėjimo su J. Epsteinu – M. S. Šimulynaitės kirtis: „Jo saugotis reikia“

J.Epsteinas buvo sulaikytas 2019 m. liepos 6-ąją. Jam pareikšti kaltinimai nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis. Nesulaukęs nuosprendžio vyras kalėjime nusižudė.
Dabar JAV Teisingumo departamentas paskelbė, kad paviešina daugiau kaip tris milijonus puslapių Jeffrey Epsteino dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Dokumentų puslapiuose Lietuva minima daugiau kaip tūkstantyje kartų. Juose yra žinomų Lietuvos verslininkų, modelių ir dizainerių pavardės, tarp kurių, pasak „Reddit“ yra šie žmonės: Simona Pečiukonytė, Justina Auškelytė, Aurelija Auškelytė, Erika Stasiulevičiūtė, Vaiva Martinonytė, Ditė Antanaitytė, Deimantė Sabaliauskaitė, Toma Penkauskaitė, Giedrė Mickevičiūtė, Simona Okmnianskaitė, Valdas Petreikis, Gintarė Gelumbauskaitė, Jolanta Sadauskienė.
Valdas Petreikis, kaip rašoma, lankėsi Paryžiuje. Tarp jų buvo ir finansinių sandorių. Su juo susirašinėjo ir jo žmona Simona. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Iškilus skandalui į viešumą, pasisakė ir režisierė, choreografė, „Baltijos baleto teatro“ įkūrėja Marija Simona Šimulynaitė. Paviešintuose dokumentuose matyti, jog J.Epsteinas VŠĮ Baleto teatrui, kuris priklauso V.Petreikiui, yra pervedęs 10 tūkst. eurų.
Parama mokslams suteikta ir V. Petreikio žmonai baleto šokėjai Simonai Petreikei.
Vėliau ji rašė J. Epsteinui, kad yra labai dėkinga, kad ši parama pakeitė jos, kaip menininkės ir asmenybės, gyvenimą.
„Su všį „Baleto teatras“ ir Valdu Petreikiu nieko bendro neturiu jau bene nuo 2011–2012 metų! (Įskaitant ir jo žmoną)! Valdas, tai žmogus, kuris buvo mano BBT: Baltijos Baleto Teatras pirmas vadybininkas, sėkmingai mane užbūręs ir apgavęs (prarastų nervų ląstelių skaičių nekomentuosiu).
Ačiū Dievui nuo jo laiku pabėgau, atgal nesižvalgydama! Jau senai visiems esu sakiusi, kad jo saugotis reikia... Nes tai rimtos rūšies... Patys žinot kas!!!
Valdui palikau seną buvusį mūsų kartu steigtą VŠĮ Baleto teatras ir iš karto sukūriau savo pačios všį „Baltijos baleto teatras“! Bendradarbiais ilgai nebuvom!“ – brūkštelėjo Marija Simona.
Marija Simona ŠimulynaitėValdas PetreikisSimona Paciukonytė
