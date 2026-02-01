Dėl J. Epsteino failų raudonuoja ir Lietuvos smuikininkė J. Auškelytė: suvedė garsi manekenė

Su J.Epsteinu sąsajų turėjo „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis su žmona Simona, Aurelija Auškelytė, Erika Stasiulevičiūtė, Vaiva Martinonytė, Ditė Antanaitytė, Deimantė Sabaliauskaitė, Toma Penkauskaitė, Giedrė Mickevičiūtė, Simona Okmnianskaitė, Gintarė Gelumbauskaitė, Jolanta Sadauskienė. Sąraše yra ir garsi Lietuvos smuikininkė Justina Auškelytė.
Failuose matyti, kad J. Auškelytę J. Epsteinui pristatė manekenė Ditė Antanaitytė.
2013 m. D. Antanaitytė persiuntė J. Epsteinui laišką, kuriame teigiama, jog J. Auškelytė ieško rėmėjų savo studijoms ir pragyvenimui Niujorke.
„Jai reikia būsto, kuriame galėtų apsistoti studijų metu. Taip pat kuo skubiau reikalingas adresas, kad ji galėtų kreiptis dėl studento vizos“, – rašė D. Antanaitytė.
Į šį laišką J. Epsteinas atsakė paprašydamas „Skype“ pokalbio su J. Auškelyte.
„Tikiuosi, kad jūs abu galėsite gražiai groti duetu“, – atsakė D. Antanaitytė.
2015 m. galimai buvo kalbama apie jos smuiko remontą, kuris, kaip nurodoma, „gali kainuoti 340 dolerių“.
Tų pačių metų laiškuose užsimenama apie piniginius pervedimus, galimai susijusius su įsigytais daiktais. 2016 m. susirašinėjime jau kalbama apie būsto įmokas – susidaro įspūdis, kad J. Epsteinas pervedė pinigus J. Auškelytei nuomos išlaidoms padengti.
