Manekenė D. Antanaitytė su J. Epsteinu susirašinėjo apie J. Statkevičių, nevengė lengvo flirto

Paaiškėjo, kad festivalio „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis su žmona Simona lankėsi pas Jeffrey Paryžiuje. Be to, įdomi detalė – Simona iš J.Epsteino gavo 3 mln. JAV dolerių palikimą.
Su J.Epsteinu bendravo ir Lietuvos manekenė, ne kartą demonstravusi dizainerio Juozo Statkevičiaus kūrybą, Ditė Antanaitytė.
Naujausiuose failuose – gausu susirašinėjimo su ja.
Iš susirašinėjimų susidaro įspūdis, kad manekenė su juo bendravo net kelerius metus skirtingu metu.
Lietuvių manekenė J. Epsteinui nebijojo drąsiau pajuokauti ar palinkėti gero poilsio SPA.
„Labai gražios gėlės, Jeffrey, ačiū! Balta – mano mėgstamiausia spalva. Užima pusę buto, bet viskas gerai. Ar viena iš tavo meilužių jų nepriėmė, todėl tu jas atsiuntei man? Bet kokiu atveju praskaidrinai man dieną“, – rašė ji.
Ji taip pasakojo J.Epsteinui apie dizainerį Juozą Statkevičių. Manekenė kvietė J.Epsteiną apsilankyti J.Statkevičiaus šou, kurį įvardijo angliškai – Josef Statkus.
„Jeffrey, gal žinai ką nors, kas norėtų investuoti į supertalentingą dizainerį? Būčiau dėkinga už kontaktą! Šis yra tiksinti bomba! Jis dirba iki išsekimo, kurdamas kostiumus 10-čiai teatro ir operos spektaklių per sezoną, kad uždirbtų pinigų savo kasmetiniam šou. Jis laimėjo du apdovanojimus Paryžiaus aukštosios mados savaitėje kaip geriausias naujas dizaineris ir kitais metais už progresą. Jis turi savo kvepalus, pagamintus Prancūzijoje, ir parašė dvi knygas“, – rašė manekenė.
Laiškuose D. Antanaitytė klausinėja, kuris SPA centras labiausiai patinka J.Epsteinui ir kodėl.
„Dėl procedūrų, SPA stiliaus, gražių merginų ar dėl to, kad jie siūlo labai malonų erotinį masažą?“ – rašo ji, šalia pridėdama šypsenėlę, o tuo pačiu pamini, kad tik juokauja, prašo J.Epsteino už šį paskutinį komentarą nesupykti.