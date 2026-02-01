Paviešinus į J. Epsteino skandalą įsipainiojusias lietuvių pavardes – R. Zabarausko kirčiai: „Nusipelnę ir tyrimų, ir pasmerkimo“

Šie duomenys ne tik atskleidė iki šiol nežinotas skandalingas detales apie jo veiklą bei ryšius su įtakingais asmenimis visame pasaulyje, bet ir išryškino netikėtas sąsajas su Lietuva bei kai kuriais žinomais šalies žmonėmis.
Dokumentų puslapiuose Lietuva minima daugiau kaip tūkstantyje kartų. Juose yra žinomų Lietuvos verslininkų, modelių ir dizainerių pavardės.
Dokumentuose yra informacija apie „Midsummer Vilnius“ sumanytoją Valdą Petreikį ir jo žmoną baleriną Simoną Petreikę. Lietuvis, pasak susirašinėjimo platformos anonimų, lankėsi Paryžiuje. Tarp jų buvo ir finansinių sandorių.
Tarp pavardžių, minimų bylose bei susirašinėjimuose, aptiktos ir su Lietuva siejamos detalės, kurios patraukė tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės dėmesį.
Tai paskatino diskusijas apie galimus ryšius, bendravimo pobūdį ir tai, ar minimi asmenys galėjo nežinoti apie tamsią milijonieriaus praeitį. Šiame kontekste viešai pasisakė ir kino režisierius Romas Zabarauskas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ jis pabrėžė, kad sunku patikėti, jog su Jeffrey Epsteinu artimai bendravę žmonės galėjo būti visiškai neinformuoti apie jo nusikaltimus.
„Tik atkreipiu dėmesį, jog Epstein buvo 2006 m. suimtas, 2008 m. pasodintas į kalėjimą dėl nepilnametės verbavimo prostitucijai. Sėdėjo pagerintomis sąlygomis vos daugiau nei metus, tapo registruotu seksualiniu nusikaltėliu.
Tad pasakos, jog kažko nežinojo jį vėliau pažinę bičiuliai, laiškuose jam siunčiantys jaunų merginų pasiūlymus „darbui“ ar „pagalbai“ ir gaunantys didžiules pinigų sumas, tėra melas.
Lietuvoje įprasta, jog žurnalistiniai tyrimai telkiasi į politinę korupciją, tačiau seksualiniai nusikaltimai lygiai taip pat yra naudojimasis galia ir tai nėra „asmeninis reikalas“. Ne, tai yra nusikaltimai, nusipelnę ir tyrimų, ir pasmerkimo“, – rašė R. Zabarauskas.