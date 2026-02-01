Prabilo J. Epsteino dokumentuose atsidūrusi J. Sadauskienė: atskleidė, kas įvyko

JAV Teisingumo departamento paviešintuose dokumentuose minima modelių agentūros „Modilina“ vadovė Jolanta Sadauskienė pateikė savo atsakymą.
Portalui delfi.lt Jolanta sakė, kad jokių ryšių su J.Epsteinu neturėjo, o į dokumentus pateko tik kaip liudytoja teismo byloje dėl pažeidimo.
„Pirmą kartą apskritai jo pavardę pamačiau žiniasklaidoje, straipsnyje apie agentūros atstovo asmeninius ryšius su Epsteinu. Tuo metu mes atstovavome „Ford Models“. „MC2 NYC“ agentūra domėjosi viena iš mūsų merginų, tačiau mes buvome pasirinkę kitą JAV partnerę, todėl informavau atstovus, kad su jais nedirbsime“, – delfi.lt teigė ji.
„Po to gavau skambutį iš Jean Luc Brunel, kuris buvo konkurencinės agentūros MC2 atstovas. Jis tuomet pasakė, kad yra padavęs Epsteiną į teismą dėl reputacijos pažeidimo ir paprašė parašyti laišką, kuris jam būtų papildomas įrodymas byloje. Tokį laišką ir parašiau, remdamasi tuo, ko buvo prašoma. Tas laiškas iš teismo ir yra pateiktas šioje byloje“, – portalui delfi.lt teigė moteris.