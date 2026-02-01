Sergejus Maslobojevas su Santa Mišenytė laukiasi kūdikio

Garsiam sportininkui tai bus ketvirtas vaikas, Santai – pirmas.
Kūdikio laukimu Santa džiaugiasi su savo instagramo sekėjais, su žiniasklaida šia tema nebendrauja.
Tačiau per UTMA turnyrą 15min S.Maslobojevas nusprendė pasidžiaugti.
„Kuo aš turbūt ir skiriuosi nuo kitų – tuo, kad, nesvarbu, sunku ar nesunku, bėdos ar ne, aš nemetu savo kelio dėl takelio. Aš priimu visus iššūkius ir vis tiek žingsniuoju į priekį. Tai visas tas momentas, sunkus momentas, kai ne vienas žilas plaukas dar užaugo, atsirasdavo ir tokių prašviesėjimų – ir ketvirto vaikelio laukiu, ir taip toliau“, – sakė sportininkas.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad pora susižadėjo per UTMA turnyrą Kaune, 2015-ųjų vasarį. Tuomet pergalę išplėšęs S.Maslobojevas prieš savo mylimąją priklaupė persirengimo kambaryje.
Pora draugauja nuo 2023 metų.