Skandalinguose J. Epsteino failuose įtariamas D. Guobytės vardas: „Tai ne aš“

JAV Teisingumo departamento paviešintuose dokumentuose minimos tokios pavardės: „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis su žmona Simona, Aurelija Auškelytė, Erika Stasiulevičiūtė, Vaiva Martinonytė, Ditė Antanaitytė, Deimantė Sabaliauskaitė, Toma Penkauskaitė, Giedrė Mickevičiūtė, Simona Okmianskaitė, Gintarė Gelumbauskaitė, Jolanta Sadauskienė. Sąraše yra ir garsi Lietuvos smuikininkė Justina Auškelytė.
Dokumentuose šmėžuoja ir manekenės Deimantės Guobytės pavardė, tačiau informacija, anot garsios moters, yra klaidinanti.
Viename iš dokumentų pateikiamas susirašinėjimas, kuris, nors ir neįvardija konkrečių asmenų, kelia klausimų dėl pridėtų nuotraukų ir frazės „vienoje iš nuotraukų esame mes“.
Tai, pasak delfi.lt, skatina spėliones, ar šioje byloje galėtų būti minima D.Guobytė, kurios nuotrauka aptinkama dokumentuose.
Pagal oficialų dokumentą susirašinėjimas vyko 2017 metais.
Pokalbiuose aptariamos fotosesijos, jų pobūdis. Tačiau pabrėžiama, kad dokumentuose nėra nurodoma moters pilietybė ir tapatybė.
Tačiau delfi.lt D.Guobytė tai kategoriškai neigė: „Tai ne aš“. Portalas rašo, kad moters žodžių tikrumą patvirtina ir rasta tikroji fotografija bei jame rastas kitas modelis.
Deimantė GuobytėnusikaltimaiJeffrey Epsteinas
