Iš į skandalą įsipainiojusio Valdo Petreikio ir jo žmonos – netikėtas žingsnis

Šiuo metu nebeprieinamos nei V. Petreikio, nei S. Petreikės asmeninės paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ – bandant jas atidaryti rodoma, kad puslapiai neegzistuoja arba yra pašalinti.
Taip pat nebeprieinama ir S. Petreikės paskyra „Instagram“ tinkle – mėginant ją pasiekti pateikiamas pranešimas, kad toks puslapis neegzistuoja.
Primename, kad pats Valdas Petreikis jau anksčiau viešai paskelbė nutraukiantis koncertų ir kultūrinių renginių organizatoriaus veiklą.
Pasak jo, toks sprendimas priimtas po viešojoje erdvėje kilusių diskusijų dėl pažinties su Jeffrey Epsteinu.
V. Petreikis teigė, kad sprendimas nėra susijęs su profesiniais pažeidimais, o yra asmeninis ir atsakingas žingsnis, siekiant, kad jo vardas neužgožtų partnerių, komandos ir vykdomų kultūrinių projektų.
Jis taip pat pabrėžė, kad organizacijos veikla tęsiama, visi prisiimti įsipareigojimai bus vykdomi, o apie naujo vadovo paskyrimą žadama pranešti artimiausiu metu.
Skandalas kilo, kai JAV Teisingumo departamentas praėjusią savaitę paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių su Jeffrey Epstein byla susijusių dokumentų, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Šiose medžiagose Lietuva minima daugiau nei tūkstantį kartų, o tarp pavardžių – ir žinomų šalies verslininkų, modelių bei dizainerių.
Dokumentuose taip pat figūruoja „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis ir jo žmona balerina Simona Petreikė – paviešinti jų susirašinėjimai su J. Epsteino aplinkos atstovais dėl susitikimo Paryžiuje 2019 metų sausį.
Tuo metu J. Epsteinas buvo sulaikytas JAV, jam buvo pareikšti kaltinimai nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, tačiau tų pačių metų rugpjūtį jis mirė Niujorko kalėjime, nesulaukęs teismo nuosprendžio.