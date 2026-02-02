Į J. Epsteino skandalą įsipainiojęs V. Petreikis priėmė sprendimą: traukiasi iš pareigų

Kaip teigiama išplatintame pareiškime, sprendimas priimtas siekiant išvengti reputacinių ginčų, galinčių paveikti partnerius ir projektus.
„Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodė informacija ir kilo diskusijų dėl mano pažinties su Jeffrey Epsteinu. Nors aiškiai pareiškiau, kad tuo metu nežinojau apie jo nusikalstamą veiklą ir nors man pačiam nėra priskiriama jokia neteisėta ar netinkama veikla, puikiai suprantu šios situacijos jautrumą ir visuomenės reakciją.
Dėl šios priežasties nusprendžiau nutraukti savo veiklą kaip koncertų ir kultūrinių renginių organizatorius.
Šis sprendimas nėra susijęs su kokiais nors mano profesinės veiklos pažeidimais, bet yra asmeninis ir atsakingas pasirinkimas. Nenoriu, kad mano vardas ar su juo susiję vieši ginčai užgožtų kitų žmonių darbą, partnerių pastangas ar kultūrinę misiją, kuriai buvo skirta tiek daug dėmesio.
Organizacijos veikla yra tęsiama, visi prisiimti įsipareigojimai bus vykdomi, o suplanuoti projektai įgyvendinami kaip numatyta. Veikla ir toliau bus vertinama objektyviai pagal jos turinį ir rezultatus.
Apie naujo vadovo paskyrimą bus pranešta atskirai artimiausiu įmanomu metu.
Dėkoju visiems, kurie per daugelį metų rėmė šią veiklą, ir prašau, kad būsimi darbai būtų vertinami pagal jų turinį ir pasiekimus, o ne pagal šio momento aplinkybes“, – Lrytas gautame pareiškime teigė V. Petreikis.
Primename, kad JAV Teisingumo departamentas praėjusią savaitę paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių su Jeffrey Epstein byla susijusių dokumentų, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Šiose medžiagose Lietuva minima daugiau nei tūkstantį kartų, o tarp pavardžių – ir žinomų šalies verslininkų, modelių bei dizainerių.
Dokumentuose taip pat figūruoja „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis ir jo žmona balerina Simona Petreikė – paviešinti jų susirašinėjimai su J. Epsteino aplinkos atstovais dėl susitikimo Paryžiuje 2019 metų sausį.
Tuo metu J. Epsteinas buvo sulaikytas JAV, jam buvo pareikšti kaltinimai nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, tačiau tų pačių metų rugpjūtį jis mirė Niujorko kalėjime, nesulaukęs teismo nuosprendžio.