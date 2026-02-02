Skandalingoje J. Epsteino byloje – ir tarptautinę karjerą sukūrusios S. Griaznovos pavardė

Tarp oficialiai paskelbtos medžiagos – ir su Lietuva siejami pėdsakai.
Tarp dokumentuose minimų pavardžių netikėtai atsidūrė ir tarptautinę karjerą sukūrusi manekenė Svetlana Griaznova.
Kaip rašo JAV portalas „Miami Herald“, nepilnamečių išnaudojimu bei prekyba žmonėmis kaltintas J. Epsteinas savo vadinamojoje „mažojoje juodojoje knygutėje“ buvo išsisaugojęs S. Griaznovos kontaktinius duomenis.
Be to, modelio pavardė aptikta ir jo privataus lėktuvo keleivių sąrašuose.
Leidinys pažymi, kad S. Griaznova yra viena iš kelių manekenių, minimų tarp keleivių, kurie skrido arba galėjo skristi į vadinamąją „Epsteino salą“.
Būtent šioje vietoje, kaip įtariama, galėjo vykti prekyba žmonėmis bei seksualiniai nusikaltimai.
„Miami Herald“ taip pat nurodo, kad J. Epsteino lėktuvu neretai keliaudavo jaunos moterys. Paviešintuose dokumentuose, be lietuvės pavardės, minimi ir pasaulinio garso veidai, tarp jų – manekenė Naomi Campbell.