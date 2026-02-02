Žinoma daugiau detalių apie su J. Epsteinu susirašinėjusią D. Antanaitytę: tarptautinę šlovę iškeitė į savęs paieškas egzotiškame krašte

Sekmadienį pasirodė informacija, jog su J.Epsteinu bendravo ir Lietuvos manekenė, ne kartą demonstravusi dizainerio Juozo Statkevičiaus kūrybą, Ditė Antanaitytė.
Iš susirašinėjimų susidaro įspūdis, kad manekenė su juo bendravo net kelerius metus skirtingu metu.
Lietuvių manekenė J. Epsteinui nebijojo drąsiau pajuokauti ar palinkėti gero poilsio SPA.
Kviečiame susipažinti arba prisiminti mados pasaulio aukštumas pasiekusią lietuvaitę.
Dabar 38-erių D. Antanaitytė buvo pasaulinio garso manekenė ir dirbo pasaulio mados sostinėse. Karjerą manekenė pradėjo vos 14-kos. Ji buvo didelė Lietuvos dizainerio Juozo Statkevičiaus gerbėja – vilkėjo jo kurtus drabužius, demonstravo kolekcijas. Baigusi modelio karjerą Ditė persikėlė gyventi į Balį, kur nėrė į dvasines paieškas.
2021 m. žurnalui „Stilius“ ji pasakojo apie gyvenimą Indijos ir Ramiojo vandenynų skalaujamame, neretai dievų sala vadinamame Indonezijos kampelyje.
Ten lietuvė tuo metu kūrė papuošalus, valgė čia pat užaugintą maistą ir užsėmė meditacija.
„Užaugau gamtoje ir modelio karjera man buvo patogus būdas pakeliauti, pagyventi skirtingose šalyse. Vis dėlto lūžio tašką pajutau gyvendama Niujorke. Čia supratau, kad tokiam gyvenimo scenarijui galiu skirti dar keletą metų, bet ne daugiau. Niujorke suvokiau, kokią įtaką darome savo energijai ir sveikatai būdami įkalinti betoninėse džiunglėse“, – tuomet pasakojo ji.
Tada ji pasakojo ir apie atrastą širdžiai mielą veiklą:
„Modelio laikais laisvalaikiu visuomet mėgdavau keliauti arba dalyvauti dirbtuvėse ir kursuose. Pavyzdžiui, gyvendama Paryžiuje mokiausi parfumerijos, Londone – aromaterapijos, interjero dizaino, Niujorke – kinų medicinos, čigongo (gyvybinės energijos valdymo meno. Red.), jogos ir juvelyrikos...
Su juvelyrika teko daug susidurti ir mados pasaulyje. Mano širdį jau seniai užvaldę augalai, akmenys ir metalai. Aplink tai jau beveik dešimtmetį sukasi ir mano kūryba. Ji man tapo meditacijos praktika, kai dalį savo energijos galiu materializuoti į ką nors simboliško, turėti galimybę tuo pasidalinti su kitais.
Taip atsirado ir „Neila Nilow“. Kuriu įkvėpta gamtos žmogui, kuris gyvena harmonijoje su savimi ir aplinka. Dėl to mano papuošaluose daug saulės, mėnulio, alchemijos ir sakralinės geometrijos simbolikos“.
Primename, kad sekmadienį buvo paviešinti Ditės laiškai J. Epsteinui, kuriuose ji minėjo ir J. Statkevičių.
„Jeffrey, gal žinai ką nors, kas norėtų investuoti į supertalentingą dizainerį? Būčiau dėkinga už kontaktą! Šis yra tiksinti bomba! Jis dirba iki išsekimo, kurdamas kostiumus 10-čiai teatro ir operos spektaklių per sezoną, kad uždirbtų pinigų savo kasmetiniam šou“, – rašė manekenė.
Laiškuose D. Antanaitytė klausinėja, kuris SPA centras labiausiai patinka J.Epsteinui ir kodėl.
„Dėl procedūrų, SPA stiliaus, gražių merginų ar dėl to, kad jie siūlo labai malonų erotinį masažą?“ – rašė ji, šalia pridėdama šypsenėlę, o tuo pačiu paminėjusi, kad tik juokauja, prašo J.Epsteino už šį paskutinį komentarą nesupykti.
Ditė Antanaitytė Modelis Juozas Statkevičius
