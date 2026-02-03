​Nelaukti svečiai Rūtos Mikelkevičiūtės ūkyje pridarė bėdų: „Vaizdas iki ašarų“

Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje prakalbo apie netikėtą vaizdą, pamatytą po šalties nakties.
Ryte atėjusi apžiūrėti avilių savo ūkyje, Rūta pamatė, kad visos bitės buvo mirtinai sušalusios.
Po kiek laiko Rūta su vyru atkreipė dėmesį, kad avilyje buvęs metalinis dugnas – išluptas.
„Mūsų pirmosios netektys! Kas? Kas išlupo metalinį avilio dugną?
Žuvo visa šeima speige!
Suprantu aš gamtą, bet LABAI GAILA.
Sunku suprasti kas tas toks gudrus, kuris turi nemažai jėgos ir suprasta, jog reikia dugną atidaryti? Ranka gana sunkiai pati atidarau.
Teritorija aptverta <...>, bet tokiai lapei tai tikrai nieko tokio...
Ištraukė visą apšildą! Mediniai aviliai apšildyti“, – rašė R. Mikelkevičiūtė.
Vėliau moteris pasidalijo dar vienu įrašu, kuriame neslėpė emocijų dėl liūdno bičių likimo.
„Šios dienos siaubas... Mirusios...
Kiaunė arba lapė išplėšė? Jos mirtinai sušalo.
<...> Vaizdas iki ašarų. Einam taisyt šaltyje. Pėdos šalia. Kieno?
Aviliai apšildinti. Neapsigaukit. Tiesiog nuotraukose jau nuimta viskas“, – aiškino ji.
Galiausiai R. Mikelkevičiūtė padėkojo internautams už žinutes su patarimais ir atskleidė, kokių veiksmų ėmėsi.
„<...> speige teko su vyru spręsti kaip apsaugoti kitus avilius.
Atkreipkit dėmesį į paskutinius planus – toks jausmas, kad ten gyvūnai (gal ne vienas) velniai žino, ką darė, taip ištrypta!
Taip, gamtoje taip nutinka, deja. O speigas verčia visus ieškoti kaip išgyventi. Vaizde netelpa viskas, todėl gali sukelti įvairių interpretacijų.
Ką turim? Turim kiaunės išplėštą avilį. Avilys daugiaaukštis, apšiltintas. Viršuje pagalvė.
Dugnas dengtas apsauginiu metaliniu tinkleliu – išdraskyta skylė! Išplėšta kamša visa.
Į vidų kiaunė neįlindo, bet to buvo gana, kad sušaltų bitės. Akivaizdu, gyvūnai stipresni nei mes apie juos galvojam.
Ką speige padarėm? Apstatėm, užrėmėm, kad nepavyktų kitų išdraskyti, palįsti po apačia – teks atšilus dar papildomą tinklą dėti.
Laukia bičių primaitinimas kandi tešla – tegu tik šiek tiek atšyla.
Nurimkit, pamaitintos ir paruoštos žiemoti buvo gerai.
Bet žinot, kas man šioje istorijoje džiugu? Pamatyti kiek žmonių tikrai myli gamtą! Beje, visa teritorija aptverta – kiaunei nė motais“, – pasakojo R. Mikelkevičiūtė.
