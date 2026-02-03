Benedikto Vanago byloje įpusėjo liudytojų apklausos: kviečiama NMA atstovė

Šioje byloje be B. Vanago kaltinimų teisme sulaukė jo vadovaujama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ bei įmonės „Gerdista“ vadovė Goda Mankutė.
Bylos duomenimis, 2020 m. rugpjūtį, „Gerdistos“ vardu G. Mankutė pateikė paraišką NMA, ja prašyta paramos projektui – mobiliam servisui kaimo vietovėse.
2021 m. spalį „Gerdista“ su NMA pasirašė sutartį dėl 199,5 tūkst. eurų paramos šiam projektui. Bylos duomenimis, bendrovė gavo 154 tūkst. 613 eurų. 131,4 tūkst. eurų iš šios sumos – Europos Sąjungos (ES) lėšos, likę pinigai – iš Lietuvos biudžeto.
Europos prokuratūra pernai rugpjūtį pranešė, kad teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse. Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
Europos prokuratūra teigė, kad nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais – B. Vanago dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį.
Jau vykstant teismo procesui B. Vanagas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ ir jis nėra teikę paraiškų ir nėra gavę jokios europinės paramos.
Liudijo buhalteriai ir finansininkai
B. Vanago vadovaujamame „Nacionaliniame automobilių klube“ dirbanti finansų vadovė Neringa Kuzmickaitė antradienį Vilniaus miesto apylinkės teismui pasakojo, kad koordinavo apskaitos procesus.
„Realus ar fiktyvus vaidmuo jūsų įmonėje buvo?“, – liudytojos klausė valstybinį kaltinimą šioje byloje palaikantis Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas.
Liudytoja atsakė, kad jos vaidmuo buvo realus. N. Kuzmickaitė turėjo prisijungimus ir prie byloje minimos „Gerdistos“ buhalterinės apskaitos, o per kratą pareigūnai kompiuteryje rado „Gerdistos“ projektinę sutartį.
„Man buvo šokas, aš beveik nieko neatsimenu apie kratą“, – sakė liudytoja.
Antradienį teisme buvo apklaustas ir įmonės „Jurisfina“ vadovas Jurijus Počopka. Jo įmonė B. Vanago vadovaujamai viešajai įstaigai teikė buhalterines paslaugas.
J. Počopka teismui pasakojo, kad „Nacionalinis automobilių klubas“ buvo skolingas „Gerdistai“, o „Gerdista“ negalėjo atsiskaityti su darbuotojais, nes jau buvo areštuotos sąskaitos, skolos dengimui buvo mokami atlyginimai „Gerdistos“ darbuotojams iš „Nacionalinio automobilių klubo“ sąskaitos.
„Mokėjimo operacijos buvo tam, kad sumažintų skolą“, – pasakojo J. Počopka.
Nacionalinis automobilių klubas“ paskolino „Gerdistai“ per 200 tūkst. eurų sumą. Ši paskola, pasak liudytojo, buvo reikalinga tam, kad užtikrintų ES paramos gavimą.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs trečiadienį, į jį kviečiami kiti liudytojai.
48 metų B. Vanagas yra vienas žymiausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose.