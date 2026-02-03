Kas ta J. Epsteino sąrašuose minima S. Griaznova? Lietuvė manekenė užkariavo mados pasaulį ir patyrė tragiškus likimo smūgius

Visai neseniai naujienų portalas Lrytas skelbė, jog tarp dokumentuose minimų pavardžių netikėtai atsidūrė ir tarptautinę karjerą sukūrusi manekenė Svetlana Griaznova.
Kaip rašo JAV portalas „Miami Herald“, nepilnamečių išnaudojimu bei prekyba žmonėmis kaltintas J. Epsteinas savo vadinamojoje „mažojoje juodojoje knygutėje“ buvo išsisaugojęs S. Griaznovos kontaktinius duomenis.
Kviečiame susipažinti arba prisiminti garsiąją manekenę, kurios sėkmę ją nuvedė net už Atlanto.
Dabar Svetlanai 52-eji, tačiau žinomos modelių agentūros „Elite“ dėmesį S.Griaznova patraukė 1993-iaisiais, kai dalyvavo Lenkijoje vykusiame modelių konkurse „The Look of the Year“, kur laimėjo vieną prizinių vietų. Tada Torunės universitete ji studijavo psichologiją.
2020 m. žurnalas „Stilius“ rašė, kad S.Griaznovos kelias į mados pasaulį driekėsi iš Jašiūnų (Šalčininkų r.) į Paryžių, paskui – į Niujorką ir tada atrodė tiesiog neįtikimas.
Ji dirbo garsiausiose modelių agentūrose „Elite“, „Wilhelmina“, „Karin“, „Munich“, OKAY ir iškilo iki pasaulio supermodelių. Svetlana demonstravo žymių dizainerių bei mados namų drabužius. Jos fotografijos puošė populiarių žurnalų, tokių kaip „Elle“, „Vogue“, „Cosmopolitan“, viršelius.
Niujorke gyvenimą kūrusi manekenė vėliau ištekėjo už italų kilmės niujorkiečio vidaus ligų gydytojo, vieno Medisono medicinos centro įkūrėjų Angelo Acquistos ir su juo susilaukė trijų vaikų: dukters Alessandros ir dvynių Salvatore bei Nicholo.
„Aš niekada neįsivaizdavau savęs laimingesnės su kuo nors kitu. Atrodo, Angelo specialiai man buvo atsiųstas Dievo. Kito tokio unikalaus žmogaus nesutikau. Man labai pasisekė“ – tuomet kalbėjo Svetlana.
Tačiau žinomos manekenės gyvenime būta ir skaudžių vingių mat 2005 metų gruodį Italijoje, pakeliui į šeimos dvarą, kur ketino švęsti Kalėdas su artimaisiais, žuvo jos širdies draugas JAV gyvenęs italų kilmės stambus verslininkas, grafas Roffredo Gaetani D’Aragona Lovatelli.
„Angelo buvo Roffredo gydytojas. Kai susirgau, jis mane atvedė pas Angelo ir pasakė – tai geriausias gydytojas pasaulyje ir tiktai tas žmogus turi būti tavo gydytojas. Taip mes susipažinome su Angelo. Niekada negali žinoti, kodėl taip atsitinka. Tai ne nuo mūsų priklauso“, – tuomet apie tai, kas siejo vyrus, pasakojo S. Griaznova.
Primename, kad pastaruoju metu manekenės vardas žiniasklaidoje vėl suskambo dėl įtariamo ryšio su seksualiniais nusikaltimais kaltinto JAV milijardieriaus.
Užsienio žiniasklaidoje skelbta, kad S. Griaznova yra viena iš kelių manekenių, minimų tarp keleivių, kurie skrido arba galėjo skristi į vadinamąją „Epsteino salą“.
Be to, modelio pavardė aptikta ir jo privataus lėktuvo keleivių sąrašuose.
