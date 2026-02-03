ŽmonėsVeidai ir vardai

Po skaudžios mylimosios netekties – jautrus A. Lemano įrašas: sulaukė ypatingo ženklo

2026 m. vasario 3 d. 11:07
Lrytas.lt
Rugsėjį legendinis Lietuvos dainininkas Aleksas Lemanas (84 m.) patyrė širdį veriančią netektį – po sunkios ligos mirė jo 20-mečiu jaunesnė žmona Lina. Po netekties praėjus keliems mėnesiams, vyras pasidalijo jautria žinute.
Daugiau nuotraukų (11)
Savo „Facebook“ paskyroje A. Lemanas paviešino nuotrauką su gėlėmis, kurios jam turi didžiulę reikšmę.
Dainininkas tikino sulaukęs ženklo iš aukščiau – žiemą pražydusios gėlės jam priminė mylimosios šilumą.
„Už lango gan šaltoka žiema, o mano Linutės A. A. pasodinta gėlė skleidžia žiedą po žiedo, palaiminta iš dangaus ir siųsdama man stiprybės“, – prie nuotraukos rašė jis.
Įrašas sujaudino tūkstančius internautų – netrūko užuojautos ir palaikymo kupinų komentarų.
Primename, kad apie mylimosios netektį A. Lemanas pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
„Skiriu mano Linutę prisiminus...“, – rašė dainininkas, kuris paviešino ir savo dainą.
Aleksas LemanasnetektisMirtis
Rodyti daugiau žymių

