Po skaudžios mylimosios netekties – jautrus A. Lemano įrašas: sulaukė ypatingo ženklo

Savo „Facebook“ paskyroje A. Lemanas paviešino nuotrauką su gėlėmis, kurios jam turi didžiulę reikšmę.
Dainininkas tikino sulaukęs ženklo iš aukščiau – žiemą pražydusios gėlės jam priminė mylimosios šilumą.
„Už lango gan šaltoka žiema, o mano Linutės A. A. pasodinta gėlė skleidžia žiedą po žiedo, palaiminta iš dangaus ir siųsdama man stiprybės“, – prie nuotraukos rašė jis.
Įrašas sujaudino tūkstančius internautų – netrūko užuojautos ir palaikymo kupinų komentarų.
Primename, kad apie mylimosios netektį A. Lemanas pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
„Skiriu mano Linutę prisiminus...“, – rašė dainininkas, kuris paviešino ir savo dainą.
Aleksas LemanasnetektisMirtis
