Rima Petrauskytė-Paulauskienė pranešė apie dvi operacijas: „Be galo baisu“

Jos laukia rimta operacija – po vieną bus keičiami abiejų akių lęšiukai.
„Nuo paauglystės turiu didelę trumparegystę. Kas mane pažįsta – žino, kad kiekvieną vakarą ir rytą aš draugauju su akiniais, o dienos metu nešioju lęšius. Su metais padidėjo astigmatizmas ir kuo toliau, tuo labiau tas vaizdas pradėjo lietis.
Kadangi pas akių gydytoją lankausi reguliariai, paaiškėjo, kad mano ir lęšiukai yra apsinešę, kad pasireiškė katarakta. Priėmėm tokį sprendimą pakeisti akies lęšiukus. Nežinau net ką ir galvoti, nes informacija netelpa galvoje, nes visą gyvenimą nieko nemačiau. Vienoje akis –11, kitoje –12 stiprumo lęšį“, – kalbėjo Rima.
Ji pasakojo, kad lazerinės korekcijos jai net nesiūlė daryti, nes su tokiu dideliu minusu – neįmanoma.
„Laukia rimtesnė operacija, nei lazerinė operacija, nes bus įdėti du dirbtini lęšiukai. Laikau sukryžiavusi pirštus, tikiuosi, viskas bus gerai. Dabar pasitaikė galimybė pirmą kartą gyvenime matyti gerai.
Tai nebus labai geras matymas. Dar žinau, kad organizmas tuos lęšiukus kartais priima kaip svetimkūnį, todėl karts nuo karto reikia išvalyti tuos lęšiukus. Kaip suprantu, tas lęšiukų pakeitimas bus toks: karts nuo karto valyti su lazeriu, prisižiūrėti.
Man iš tikrųjų labai labai baisu. Suprantu, kad nesu pirmą ir paskutinė, bet be galo baisu, nes nesinori, kad būtų komplikacijos“, – instagrame kalbėjo Rima.