A. Mamontovas nutraukė tylą: sureagavo į V. Petreikio skandalą ir prabilo apie tolesnius veiksmus

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje atlikėjas pateikė savo poziciją ir atskleidė tolimesnius veiksmus.
„Mieli bičiuliai. Buvau išvykęs ir būdamas užsienyje sužinojau apie viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, kuri buvo netikėta ir šokiruojanti.
Reikėjo laiko viską apgalvoti ir susidėlioti mintyse situaciją, kurioje atsidūriau ne savo noru.
Neturiu net mažiausios abejonės, kad tolimesnis darbas tiek su Valdu Petreikiu, tiek su jo renginių įmone „Fors Event“ yra nebeįmanomas ir negali būti jokio kompromiso, kad ir kaip gaila būtų dėl visų puikių projektų kurie buvo įgyvendinti ir kurie dar tik laukė savo eilės.
Todėl priėmiau sprendimą nutraukti visus santykius su V. Petreikiu ir jo atstovaujama įmone „Fors Event“.
Labai noriu su jumis susitikti. Žinau, kad ir jūs to laukiate. Darau viską, kad koncertai galėtų sklandžiai įvykti be V. Petreikio ir jo įmonės „Fors event“.
Tikiuosi, kad šis procesas bus sėkmingas. Pranešiu, kai turėsiu daugiau informacijos“, – rašė jis socialiniame tinkle.
Primename, kad pats Valdas Petreikis viešai paskelbė nutraukiantis koncertų ir kultūrinių renginių organizatoriaus veiklą.
Pasak jo, toks sprendimas priimtas po viešojoje erdvėje kilusių diskusijų dėl pažinties su Jeffrey Epsteinu.
V. Petreikis teigė, kad sprendimas nėra susijęs su profesiniais pažeidimais, o yra asmeninis ir atsakingas žingsnis, siekiant, kad jo vardas neužgožtų partnerių, komandos ir vykdomų kultūrinių projektų.
Jis taip pat pabrėžė, kad organizacijos veikla tęsiama, visi prisiimti įsipareigojimai bus vykdomi, o apie naujo vadovo paskyrimą žadama pranešti artimiausiu metu.
Skandalas kilo, kai JAV Teisingumo departamentas praėjusią savaitę paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių su Jeffrey Epstein byla susijusių dokumentų, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Šiose medžiagose Lietuva minima daugiau nei tūkstantį kartų, o tarp pavardžių – ir žinomų šalies verslininkų, modelių bei dizainerių.
Dokumentuose taip pat figūruoja „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis ir jo žmona balerina Simona Petreikė – paviešinti jų susirašinėjimai su J. Epsteino aplinkos atstovais dėl susitikimo Paryžiuje 2019 metų sausį.
Tuo metu J. Epsteinas buvo sulaikytas JAV, jam buvo pareikšti kaltinimai nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, tačiau tų pačių metų rugpjūtį jis mirė Niujorko kalėjime, nesulaukęs teismo nuosprendžio.