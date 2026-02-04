ŽmonėsVeidai ir vardai

Dainininkas Andrius Rimiškis su žmona Vaida laukia trečio vaikelio

2026 m. vasario 4 d. 21:24
Lrytas.lt
Dainininkas Andrius Rimiškis (39 m.) su žmona Vaida (38 m.) laukia šeimos pagausėjimo. Porai gims trečias vaikelis.
Daugiau nuotraukų (4)
„Gyvenimas dar kartą priminė, koks jis stebuklingas... Su Šypsena ir pilna Širdimi sakome – Mūsų Šeima Auga! Trečias Stebuklas jau pakeliui“, – feisbuke džiaugėsi Andrius.
„Kelias į žvaigždes“ projekte išgarsėjęs dainininkas pasidalijo fotografės Santos Matulionės nuotraukomis, kuriose užfiksuotas laukimas.
Andrius ir Vaida augina dvi dukras: Andrėją (8 m.) ir Lėją (14 m.).
Dar praėjusių metų lapkričio mėnesį „Lietuvos ryto“ žurnalui „Stilius“ A.Rišmiškis kalbėjo apie šeima.
Visi jie mėgaujasi Klaipėdos ramybe ir gamta.
Tad koks gi atlikėjas yra tuomet, kai užgęsta scenos šviesos ir jis grįžta į šeimą? Jau daugiau nei 20 metų savo istoriją su žmona Vaida kuriantis A.Rimiškis neslepia – jis yra gana griežtas tėtis.
„Griežtas, bet tuo pat metu ir geras, nuolaidus, linkęs dukras palepinti. Disciplina, gyvenimiška tvarka, ne tik teisės, bet ir pareigos man svarbu. Mano tvirtą žodį dažniausiai atsveria žmona, tad mūsų šeimoje galiausiai įsivyrauja pusiausvyra.
Esame laimingi. Mergaitės šaunios, protingos, namų tvarka suformuota, jos laikomės visi, tad pykčiams tikrai neturime nei noro, nei laiko“, – „Stiliui“ sakė jis.
Andrius RimiškislaukimasMeilė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.