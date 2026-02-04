Po visame pasaulyje išplitusio „X faktoriaus“ įrašo – Jonatano Kazlausko reakcija: pirmą interviu davė po 10 metų

Garsiam užsienio socialinių tinklų kūrėjui pavyko susisiekti su Jonatonu ir išsiaiškinti internautams kilusius klausimus apie jo laiką projekte.
Įrašai patalpinti „TikTok“ puslapyje pavadinimu „Overtime“.
„Draugai, jūs neįsivaizduojate, ką aš ką tik pakalbinau. Tai – „Sorry“ vaikinas, pasirodęs lietuviškame „X faktoriuje“. Tai pirmasis jo interviu po dešimties metų.
Jis man papasakojo, kokia istorija slypi po šiuo pasirodymu ir tai taip intriguoja!“ – pokalbiu džiaugėsi turinio kūrėjas.
O štai Jonatanas atskleidė, jog tiesioginio eterio metu atlikdamas dainą suklydo dėl didelės įtampos.
„Tam, kas ten įvyko, daugiausia įtakos turėjo per didelis stresas. Manau, kad turėjau labai mažai laiko pasiruošti.
Gavau dainą penktadienį, tad turėjau maždaug 2–3 dienas pasiruošti. Prisimenu, kad dėl patirto streso, likus savaitei atsiguliau į ligoninę. Aš tiesiog per greitai išpopuliarėjau“, – kalbėjo Jonatanas.
Po didelės nesėkmės sekė ir kitas nesklandumas atliekant dar vieną J. Bieberio dainą.
„Nepaisant to, suklydau dainuodamas ir kitą Bieberio dainą. Net ir tada žmonės už mane balsavo“, – šypsojosi buvęs projekto dalyvis.
Jonatanas pridėjo, jog po šio fiasko jautė gėdą, tačiau tai praėjo. Su muzika gyvenimo jis daugiau nesieja, o dabar yra programuotojas.
Primename, kad milijonai žmonių dalijasi įrašu, kuriame kiek pasimetęs J. Kazlauskas dainuoja J. Bieberio „Sorry“ ir net suklydęs bando tęsti pasirodymą vis kartodamas dainos pavadinimą „Sorry“ (liet. „Atsiprašau).
Dėl šios priežasties internete jis pramintas „sorry guy“ (liet. „atsiprašau vaikinu“).
