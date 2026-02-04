Vieša kritika privertė imtis veiksmų: kaip Loreta Graužinienė skubiai gelbėjo savo įvaizdį

Štai, pavyzdžiui, praetyje politinėje veikloje aktyvi buvusi Loreta Graužinienė tuomet rimtai susirūpino savo įvaizdžiu ir aplink save subūrė profesionalių stilistų, dizainerių, makiažo bei šukuosenų meistrų komandą.
Juozo Statkevičiaus vardas su politika buvo siejamas dar 2006 metais – tuomet vykusiame Darbo partijos rinkiminiame suvažiavime kone pagrindine tema tapo naujasis Loretos Graužinienės įvaizdis.
Dar tais pačiais metais Lrytas publikuotame interviu dizaineris atvirai pasakojo apie darbą su politike.
„Taip, taip, aš kūriau. Ar gražiai atrodė? Nepagailėkit komplimentų Statkevičiui!“ – Lrytas tuomet juokavo kūrėjas, prisimindamas, kad bendražygiai Loretos Graužinienės pasirodymą palydėjo audringais plojimais.
Pasak dizainerio, pati politikė jam iš karto pareiškė visiškai pasitikinti jo sprendimais.
„Moteris atėjo ir sako: aš visiškai jumis pasitikiu. Kaip jūs padarysit, taip. O paskui sako: oi, aš visai graži!“ – šypsojosi jis.
Juozas Statkevičius pabrėžė, kad specialiai kostiumėlio nesiuvęs – Loreta Graužinienė į saloną atėjo likus vos kelioms dienoms iki suvažiavimo.
„Atsinešėme, ką turėjo. Drauge parinkome auskarėlius, šalikėlį, kojines, batus. Viską – čik, čik, čik – sudėliojom. Nusiuntėm ją į kirpyklą, pakeitėm plaukų spalvą“, – pasakojo dizaineris.
Makiažą atliko salono specialistė, tačiau, pasak kūrėjo, paskutiniai potėpiai buvo jo paties rankose.
„Paskutiniu momentu blakstienas pats užriečiau“, – atviravo jis.
Paklaustas, ar nejautė nuoskaudos, kad politikė, nepaisant įvaizdžio pokyčių, rinkimus pralaimėjo, dizaineris tikino, jog jam svarbiausias buvo rezultatas.
„Man svarbiausia, kad ji tikrai gerai atrodė. Ir žiūrėkit, kokį ažiotažą sukėlė“, – tuomet džiaugėsi jis.
Taip pat Juozas Statkevičius atmetė kalbas, esą Loretai Graužinienei buvo sukurtas pernelyg provokuojantis, vadinamasis „vamp“ stiliaus įvaizdis.
„Tai buvo darbo susitikimas. Yra tam tikri etiketo dalykai“, – pabrėžė dizaineris.
Anot jo, visas pasiruošimas neužtruko ilgai – politikė salone praleido maždaug valandą ar pusantros.
Praėjus keleriems metams po šio epizodo, Loretos Graužinienės stilius vėl atsidūrė dėmesio centre. 2008 metais, kai politikė dalyvavo prezidento rinkimų kampanijoje, stiliaus klausimais jai patarinėjo tuomet bene žinomiausias šalies įvaizdžio specialistas Mantas Petruškevičius.
Tuomet Loreta Graužinienė iš aplinkinių sulaukė nemažai komplimentų už akivaizdžiai pasikeitusią išvaizdą. Darbo partijos atstovė atrodė kur kas elegantiškiau nei įprastai, o tinkamai parinktos makiažo priemonės išryškino jos veido bruožus.
Ypač buvo akcentuojama, kad tamsiaplaukei politikei itin tinka ryškūs raudoni lūpų dažai, suteikiantys išskirtinumo blyškiam veidui. Vis dėlto netrūko ir skeptikų, kritiškai vertinusių „naująją“ Loretą Graužinienę.
2013 metais taip pat buvo svarstoma, ar Mantas Petruškevičius ir toliau prisidės prie politikės įvaizdžio kūrimo, mat tuo metu ji jau buvo tapusi Seimo pirmininke.
Lrytas žiniomis, naujoji parlamento vadovė buvo išreiškusi norą, kad buvęs laidos „Mados reidas“ vedėjas rūpintųsi jos garderobu.
Pats stilistas tuomet neslėpė šiltų žodžių politikei.
„Su Loreta buvo įdomu ir paprasta bendrauti. Ji – puiki moteris. Aš ją gerbiu ir žaviuosi“, – portalui Lrytas sakė Mantas Petruškevičius.
Loreta GraužinienėStiliusJuozas Statkevičius
Rodyti daugiau žymių