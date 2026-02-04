Živilę Kropaitę pribloškė „Bolt“ pavežėjo elgesys: paviešino pokalbį

Apie tai ji prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Moteris tikino, kad išsikvietus pavežėją, buvo nuskaičiuota papildoma suma už laukimą, nors pats pavežėjas dar nė nebuvo atvykęs.
Tačiau tai – dar ne istorijos pabaiga. Įlipusi į automobilį, Živilė tikino turėjusi ne itin malonų pokalbį su vairuotoju.
„Bolt pavežėjai įsisiautėja.
Stoviu šalty, matau, kur vairuotojas, nes rodo man appse, o jis va jau įjungęs „arrived“ ir po kelių sekundžių jau man kapsės delspinigiai už neva per vėlyvą įsėdimą.
Na tai įlipdama padarau „nu nu nu“ pirštuku.
– Did you just treat me like a baby? (liet. ar su manimi elgiesi kaip su vaiku?) – piktinasi jis.
– You said you had arrived, but you weren’t even there! (liet. pažymėjote, kad atvykote, nors jūsų čia nebuvo!)
– I drove 12 minutes just to make this 2-minute trip with you (liet. važiavau 12 minučių vien tam, kad jus pavežėčiau 2 minutes).
– This isn’t fair — why should I pay extra when you’re not even here? I arrived on time! (liet. tai neteisinga – kodėl turiu mokėti papildomai, nors jūsų dar nėra vietoje? Aš buvau laiku!)
– You should be thanking me! I drove 12 minutes just to pick you up. You should be grateful, but instead you’re complaining. It’s always like this! (liet. turėtumėte man dėkoti. Važiavau 12 minučių vien tam, kad jus pasiimčiau. Turėtumėte dėkoti, bet vietoje to jūs skundžiatės, kaip ir visada!)
– But it’s totally unfair! (liet. bet tai neteisinga!)
– Do you want me to drive you or not? (liet. ar norite kad vežčiau, ar ne?) – gąsdina mane jis. – Next time I see you on the app, I’ll know what to do! (liet. kai kitą kartą jus pamatysiu žemėlapyje, žinosiu, ką daryti)“, – rašė Ž. Kropaitė.
Portalas Lrytas kreipėsi į „Bolt“ atstovus. Gavus atsakymą, straipsnį papildysime.
