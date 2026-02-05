ŽmonėsVeidai ir vardai

Dainininkė Giulija patyrė fiasko: nenupirkus nė vieno bilieto teko atšaukti koncertą

2026 m. vasario 5 d. 18:00
Lrytas.lt
Dainininkė Giulija sulaukė nemalonaus kirčio. Skaudvilės kultūros centre turėjęs vykti jos koncertas atšaukiamas dėl neeilinės priežasties.
Miestelio Facebook profilyje dar prieš kurį laiką buvo pranešta, kad vasario 7 dieną į sceną žada lipti Giulija. Buvo pranešta, kad bilieto kaina – 15 eurų.
Vis dėlto, iki koncerto likus vos porai dienų kultūros centras išplatino dar vieną pranešimą.
"Svarbi informacija. Deja, šis koncertas neįvyks – iki šiandienos nebuvo nupirkta nė vieno bilieto, todėl atlikėja negali prisiimti rizikos dėl atvykimo ir organizacinių kaštų.
Labai prašome: jei ateityje planuojate ateiti į renginį, bilietus įsigykite ar rezervuokite iš anksto – būtent išankstiniai pirkimai lemia, ar koncertas įvyks.
Ačiū už supratingumą“, – skelbė Skaudvilės kultūros centras.
