Dainininkė Giulija patyrė fiasko: nenupirkus nė vieno bilieto teko atšaukti koncertą

Miestelio Facebook profilyje dar prieš kurį laiką buvo pranešta, kad vasario 7 dieną į sceną žada lipti Giulija. Buvo pranešta, kad bilieto kaina – 15 eurų.
Vis dėlto, iki koncerto likus vos porai dienų kultūros centras išplatino dar vieną pranešimą.
"Svarbi informacija. Deja, šis koncertas neįvyks – iki šiandienos nebuvo nupirkta nė vieno bilieto, todėl atlikėja negali prisiimti rizikos dėl atvykimo ir organizacinių kaštų.
Labai prašome: jei ateityje planuojate ateiti į renginį, bilietus įsigykite ar rezervuokite iš anksto – būtent išankstiniai pirkimai lemia, ar koncertas įvyks.
Ačiū už supratingumą“, – skelbė Skaudvilės kultūros centras.