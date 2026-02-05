JAV gyvenanti lietuvė pasakė, ką mano apie paviešintus J. Epsteino dokumentus: įvardijo problemą

Apie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Teisingumo departamento paviešintus dokumentus prakalbo Los Andžele gyvenanti lietuvė, turino kūrėja Nerija Laurinavičius.
Su šia tema gana plačiai susipažinusi moteris savo nuomonę išsakė socialiniuose tinkluose.
„Daugiau nei 3 mln. naujų failų J. Epsteino bibliotekoje – kanibalizmas, prievarta, kankinimai, vaikų aukcionai, žmogžudystės… Bet kas yra tiesa ir kas yra melas?“, – įrašą pradėjo ji.
Paviešintuose dokumentuose galima pamatyti gausybę pavardžių, nuotraukų ir susirašinėjimų, todėl suvokti situaciją iš karto – nelengva.
Būtent dėl šios priežasties N. Laurinavičius pabrėžė, kad svarbiau yra suprasti kontekstą, o ne vaikytis sensacijų.
„Pradėsiu nuo to, kad, jeigu jums dar nebuvo aišku, J. Epsteinas buvo pedofilas, kuris buvo įgalintas daryti savo nusikaltimus, dėka savo pinigų bei ryšių. Visa nauja informacija tą tik patvirtina.
Jo mažų mergaičių paieškos Europoje, kankinimo seansai, žmogžudystės įsakymai ir projektuojamų kūdikių diskusijos – visa tai yra užfiksuota jo pačio elektroniniuose laiškuose. Problema yra tame, kad didžiausia dėmesio dalis yra sukoncentruota ties sensacinga, tačiau nebūtinai produktyvia informacija – be konteksto, be įrodymų. <...>.
Jūs manęs klausiate, kodėl Donaldas Trumpas po visų savo nusikaltimų vis dar yra prezidento poste – juk jis failuose įvardintas kaip pedofilas, prievartautojas, vaikų pardavinėtojas? Tačiau problema yra tame, kad visa šita šokiruojanti informacija yra iš FBI pranešimų linijos.
FBI yra padarę ilgą sąrašą su visais incidentais, kurie mini D. Trumpo vardą, tačiau Amerikos valdžia sako, kad ta informacija yra melaginga ir priduota D. Trumpo prezidentinės kampanijos metu. Ir visa tai reiškia, kad, realiai, mes nieko nežinome, ir visas mūsų pasitikėjimas krenta ant FBI tyrėjų darbo“, – kalbėjo Nerija.
Moteris atkreipė dėmesį, kad dokumentuose paminėti ir kiti įtakingi asmenys.
„Žinoma, labai daug incidentų su įtakingais ir galimai J. Epsteiną įgalinusiais asmenimis yra užfiksuota jo elektroniniuose laiškuose. Tarp jų yra ir Billas Gatesas, ir Elonas Muskas.
Tikriausiai jūs jau girdėjote tą skandalingą J. Epsteino istoriją, kai B. Gatesas prašė jo antibiotikų savo žmonai po linksmybių su rusėmis? Tačiau mes matome, kad ta istorija yra užfiksuota J. Epsteino laiške pačiam sau. Ar tas laiškas nukeliavo toliau, nei jo draftai? Nėra aišku.
B. Gateso viešųjų ryšių komanda jau atsakė į šiuos kaltinimus ir absoliučiai neigia visą šią informaciją. Jie, iš tikrųjų, pabrėžė, kad B. Gatesas sako, jog tokios reketo taktikos buvo įprastos J. Epsteino stovykloje ir, kad tai yra Epsteino pykčio rezultatas, todėl, kad B. Gatesas nenorėjo turėti su juo jokių ryšių.
Bet žinote, kas tikrai norėjo su juo turėti ryšių? Tai yra ne kas kitas, o E. Muskas. E. Muskas tiesiog prašėsi, maldavo būti įleistas į vieną iš J. Epsteino vakarėlių jo saloje. Čia svarbu paminėti tai, kad visa tai buvo po to, kai J. Epsteinas jau buvo nuteistas ir netgi kalėjęs už vaikų prostituciją.
Failuose yra tūkstančiai nuotraukų su vaikais, susirašinėjimai su paauglėmis, žmonių klonavimo projektai, politinės konspiracijos ir visa tai, žinoma, be konteksto. Kontekstą mes turime pasistengti įvesti patys. Aš pasistengsiu tai padaryti ir pasidalinsiu savo įžvalgomis“, – internautams žadėjo N. Laurinavičius.