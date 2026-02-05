ŽmonėsVeidai ir vardai

Skyrybas patyrusi Diana Dargienė paviešino jautrų laišką dukrai: „Tavo kelias nebuvo lengvas“

2026 m. vasario 5 d. 12:20
Lrytas.lt
Po skaudžių skyrybų atlikėja, vokalo mokytoja Diana Dargienė apie asmeninį gyvenimą kalba retai, tačiau šį kartą ji paviešino jautrų laišką, skirtą dukrai.
Atviru įrašu moteris pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Jame D. Dargienė prakalbo apie nelengvą dukros vaikystę ir jos ryžtingą svajonių siekimą.
Taip pat laiške atsispindėjo neįkainojama motiniška meilė – laiške Diana pažadėjo dukrai svarbų dalyką.
„Tavo kelias nebuvo lengvas.
Tu netekai to, ką daugelis vaikų gauna savaime – ramios vaikystės, saugumo, buvimo kartu. Tai neteisybė...
Ir aš matau, kaip stipriai tau teko užaugti per anksti...
Bet noriu, kad žinotum vieną dalyką:
Tai, kas Tave skaudino, tavęs nesulaužė – tai tave tik užgrūdino!!!
Tu turėjai svajonę! Ir tu jos nepaleidai.
Amerika, scena, muzika, šviesa – visa tai gimė ne iš lengvo gyvenimo, o iš drąsios širdies.
Aš didžiuojuosi tavimi!
Kad ėjai, kai buvo baisu, ir tikėjai Savimi, net tada, kai pasaulis ir tavo aplinka ne visada tikėjo...
Jei kada nors pavargsi – aš būsiu šalia.
Jei suabejosi – aš priminsiu, kas tu esi.
Jei krisi – mes kelsimės kartu.
Tu neprivalai niekam nieko įrodyti.
Tu jau Esi!!!
Ir aš visada būsiu tavo pusėje.
Su meile. Mama“, – rašė D. Dargienė.
