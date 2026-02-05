V. Petreikio skandale – dar viena sensacinga detalė: paviešinta jo nuotrauka su nepilnamečių prievartavimu įtartu J. Epteino bičiuliu

Iš naujų paviešintų nuotraukų matoma, kad V. Petreikis buvo pažįstamas ir su artimu J. Epsteino draugu – garsiu prancūzų modelių agentu Jeanu-Lucu Bruneliu, kuris buvo kaltinamas dėl išžaginimo, seksualinės prievartos prieš nepilnamečius, prekybos žmonėmis ir dalyvavimo nusikalstamame susitarime.
Paviešinta nuotrauka daryta naktį. Joje – trys asmenys. Moteris, kurios veidas uždengtas juodu kvardatu ir du vyrai. Matyti, kad kairėje – J.-L. Brunelis, o dešinėje – V. Petreikis.
Lrytas yra skelbęs, kad J.-L.Brunelis išprievartavo daugybę jaunų modelių, kurios vėliau tapo ir J. Epsteino seksualinių nusikaltimų aukomis.
J.L.Brunelis gimė 1946-aisiais Paryžiuje pasiturinčioje šeimoje. Jo karjera prasidėjo nuo viešųjų ryšių patarėjo darbo gastronomijos srityje. Tik praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje J.L.Brunelis pasirinko mados pasaulį.
Jis nuo 1978-ųjų vadovavo įžymiai Paryžiaus agentūrai „Karin Models“. J.L.Brunelis atvėrė kelią kai kurių žymiausių supermodelių karjerai. Tarp jų – ir Helenai Christensen iš Danijos. Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje J.L.Brunelis buvo vienas pagrindinių prancūzų modelių agentų ir reikšminga Paryžiaus aukštuomenės figūra.
Prabangiame naktiniame klube „Les Bains Douches“ turėjo nuosavą staliuką, jį supo įtakingi verslininkai ir princai, popmuzikos žvaigždės, kino prodiuseriai ir, žinoma, daugybė jaunų modelių.
Vėliau užsimezgė jo ir J. Epsteino ryšiai. 2022 m. jis buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje.
Jis buvo suimtas anksčiau ir laukė teismo dėl įtarimų nepilnametės išžaginimu ir seksualiniu priekabiavimu. Vyras buvo įtariamas dalyvavimu tarptautiniame pedofilijos tinkle, kurį organizavo milijardierius J. Epsteinas.
Taip pat primename, kad JAV Teisingumo departamentas praėjusią savaitę paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių su Jeffrey Epsteino byla susijusių dokumentų, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Šiose medžiagose Lietuva minima daugiau nei tūkstantį kartų, o tarp pavardžių – ir žinomų šalies verslininkų, modelių bei dizainerių.
Dokumentuose taip pat figūruoja „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis ir jo žmona balerina Simona Petreikė – paviešinti jų susirašinėjimai su J. Epsteino aplinkos atstovais dėl susitikimo Paryžiuje.