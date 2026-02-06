Aktorė Redita Dominaitytė neria į naujus vandenis: „Negaliu gėdytis to, kas yra natūralu“

Kaip pranešime žiniasklaidai sako laidos prodiuserė Gerda Morozovienė, tai tema, kurioje nėra vietos paviršutiniškumui, skubotoms išvadoms ar pigiam dėmesiui. „Čia mes su ekspertais, medikais, žinomomis moterimis labai saugiai, jautriai, bet tuo pačiu itin atvirai kalbamės apie moters kūną, sveikatą, savivertę ir gyvenimo kokybę.“
Laida gimė iš asmeninės patirties
Vasario 6-ąją dieną „YouTube“ kanale „Gyvenimas Šiaurėje“ startuojanti nauja laida „Man menopauzė“, skirta atviram, giliam ir nuoširdžiam pokalbiui apie menopauzę, moters kūną, emocinius virsmus ir visuomenėje vis dar stigmatizuojamą gyvenimo etapą.
Ji gimė iš asmeninės Reditos patirties, neiškalbėtų klausimų ir noro sukurti saugią erdvę, kurioje moterys galėtų ne tik gauti atsakymus, bet ir jaustis ne vienos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kartu su „Knygos teatru“ ji kuria spektaklį „Menopauzė“, su juo važinėja po visą Lietuvą per humoro prizmę kalbėdama apie menopauzę ir etapą, kuris pasiekia kiekvieną moterį.
Moterys vis dar gūžiasi ir gėdijasi
„Su menopauzės tema dirbu trejus metus, kurdama spektaklį, kurio pagrindas – mano asmeninė istorija. Pirmieji simptomai, mano santykis su savimi, su kūnu, su tuo, kas vyksta menopauzės eigoje. Visa tai perkėliau į teatro formą“, – pasakoja Redita.
Pasak jos, pradėjus gastroliuoti po Lietuvą, šia tema visuomenėje buvo beveik nekalbama, o menopauzė – aiškiai stigmatizuota. „Moterys gūžiasi, gėdijasi. Jeigu vyrai girdi – tuo labiau. Ir per trejus metus aš nejaučiu didelio pokyčio net ir šiandien“, – sako ji.
Lūžinis momentas, paskatinęs imtis dar atviresnės formos, buvo interviu su sveikatos žurnaliste. „Kitą rytą po itin atviros mano išpažinties apie menopauzę ir kaip aš jaučiuosi, ji man paskambino ir paklausė: ar ikrai noriu viešai pasakyti, kad man yra menopauzė?
Mane labai išgąsdino šis klausimas – ar tikrai galiu tai pasakyti visai Lietuvai? Bet vėliau supratau, kad negaliu gėdytis to, kas yra natūralu ir kas atsitiks kiekvienai iš mūsų. Supratau – padėdama sau, aš padėsiu ir kitiems.“
Laidoje – aktualūs ir aštrūs klausimai
Pasak Reditos, teatro forma neleidžia išsiplėsti ir diskutuoti visomis temomis, kurios kyla menopauzės metu.
„Lieka daug neišdiskutuotų klausimų. Ši laida – puiki forma įprasminti šią problematiką ir kalbėti apie tai plačiau.“
Laidos pavadinimas – „Man menopauzė“ – sąmoningai asmeniškas. „Tai iškart sufokusuoja, kad aš ateinu su savo nežinojimu. Kaip Redita, kuriai atsitiko menopauzė ir kuri nebijo nuoširdžiai klausti.
Ši laida – apie mane, kuri nežino, ką su tuo daryti, ir per savo asmeninę istoriją labai paprastai eina į pradžių pradžią: kas yra kas ir kodėl.“
Menopauzė – ne pabaiga, o pradžia
Redita įsitikinusi, kad menopauzė nėra pabaiga – tai tik pradžia: „Apie tai būtina kalbėti, kurti bendruomenę, naujas tradicijas.
Esu įsitikinusi, kad mūsų senelės ar prosenelės turėjo būdų, kaip palydėti moteris į brandą, bet tos žinios iki mūsų neatėjo. Vadinasi, mano karta turi padėti ir sau, ir perduoti tai kitoms.“
Ji atvirai pripažįsta, kad menopauzė buvo vienas sudėtingiausių jos gyvenimo etapų. „Visą gyvenimą buvau žmogus, kuris kontroliuoja situacijas, esu optimistė. Nei gimdymai, nei kiti moterystės etapai man neatrodė sunkūs.
Bet atėjus menopauzei supratau, kad yra dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso. Aš neturėjau už ko griebtis.“
Laukia gilūs ir kartais nepatogūs pokalbiai
Paklausta, kokią moterį labiausiai norėtų matyti laidos žiūrove, Redita atsako: „Laukiu smalsios, atviros moters. Tos, kuri save įspraudusi į kampą, neturi su kuo pasišnekėti. Noriu, kad ji suprastų – ji ne viena.“
Laidoje siekiama nepatogių, gilių pokalbių. „Teatre aš vaidinu, o laidoje noriu natūralių pojūčių.
Kartais net noriu, kad situacijos atvertų tai, ko pati apie save nežinau. Mano tikslas, kad pokalbiai būtų nepatogūs, nes patogumas – apie nieką.“
Kuriama patikima ir saugi aplinka
Apie tai, kad laida „Mane menopauzė“ neša didžiulę atsakomybę prieš kiekvieną moterį, kuri yra menopauzės kelionėje, patvirtina ir prodiuserė Gerda Morozovienė.
Ji pabrėžia, kad itin svarbu yra tai, jog šios laidos centre yra aktorė Redita Dominaitytė.
„Ji yra itin reikli sau, atsakinga ir giliai į temą einanti kūrėja. Reditos atvirumas nėra spontaniškas – jis paremtas pagarba moterims, pasiruošimu ir aiškiu suvokimu, kad kiekvienas ištartas žodis gali arba padėti, arba suklaidinti.
Būtent toks požiūris leidžia šiam projektui būti ne dar viena laida, o saugia, patikima erdve, kurioje moterys gali rasti žinojimą, palaikymą ir drąsą priimti save.
Kaip laidos prodiuserė, aš itin vertinu klinikas ir sveikatos srities partnerius, kurie mato prasmę būti šioje temoje ne tik kaip rėmėjai, o kaip sąmoningi bendrakeleiviai, suprantantys ilgalaikę švietimo ir atviro dialogo vertę.
Jų dalyvavimas projekte yra kokybės ženklas, rodantis, kad medicina ir žmogiškas jautrumas gali eiti kartu“, – įsitikinusi G. Morozovienė.
Ryškumas – kaip pozicija
Laidos „Man menopauzė“ studija – išskirtinai ryški, o Redita, kaip laidos vedėja, filmavimų metu puošiasi itin ryškiais, charakteringais drabužių deriniais, kuriuos jai kuria dizainerė Rūta Survilaitė.
Reditos teigimu, ryškumas – neatsitiktinis: „Ryškios detalės – neatsiejama mano gyvenimo dalis. Per formą, stilių, estetiką žmonės mane pažįsta. Man svarbu, kad moteris, kalbanti apie menopauzę, nebūtų pilka. Kad ji būtų ryški, drąsi, matoma“, – sako Redita.
Sugrįžimas į ekraną Reditai – sąmoningas pasirinkimas. „Noriu savo asmenybe įkvėpti moteris. Nenoriu, kad visuomenė primestų normas, kaip moteris turi atrodyti ar jaustis. Kadangi priėmiau šios temos nešėjos vaidmenį, turiu eiti iki galo – būti tokia, kokia esu.“