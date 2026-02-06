Lietuvių pamėgtame krašte viešėjęs Edgaras Lubys liko šokiruotas: tai, ką išgirdo, nustebino ne vieną

Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo vietinio atlikėjo Amr Diab daina, kurios pavadinimas „Amarain“.
Tiesa, tiek pačiam Edgarui, tiek vėliau jo sekėjams pasirodė, kad šis kūrinys – gerai pažįstamas.
Jis greitai suprato, jog melodija jam itin primena Lietuvoje gerai žinomos grupės „Naktinės personos“ dainą.
„Važiuojam autobusu Egipte. Vairuotojas iš seno radijo leidžia kažkokią birzgiančią arabišką muziką…
Klausau, klausau priedainio... Ir staiga atpažįstu vieną lietuvišką, žinomo atlikėjo dainą.
Kas pirmas atspės – atsiųsiu paštomatu „Snickers’ą“, – šmaikštavo E. Lubys.
Po įrašu greitai pasirodė spėjimai. Dainininkas Voldemars Petersons-Kupido iškart rašė: „Alanas Chošnau (Naktinės Personos) – „Atleisk“.
