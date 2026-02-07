Dėl nesėkmės „X faktoriuje“ išgarsėjęs Jonatanas žengė netikėtą žingsnį

Prieš daugiau nei 10 metų „X faktorių“ stebėję žiūrovai tikriausiai pamena, kad popmuzikos dievaičio Justino Bieberio dainos Jonatonui pakišo koją.
Nors prieš tai konkurso dalyviui viskas ėjosi sklandžiai ir jis buvo pelnęs ne tik komisijos, bet ir žiūrovų simpatijas, tiesioginių pusfinalių metu uždainavus „Sorry“, įvyko tikras fiasko.
Socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuriame kiek pasimetęs J. Kazlauskas bando tęsti pasirodymą ir vis kartoja dainos pavadinimą „Sorry“ (liet. „Atsiprašau).
Šiuo vaizdo įrašu buvo pasidalinta nesuskaičiuojamą daugybę kartų, o „TikTok“ jis peržiūrėtas milijonus kartų.
Supratęs, kad tai puikus šansas pasinaudoti gaunamu dėmesiu, Jonatanas nusprendė susikurti „Instagram“ paskyrą.
Joje pasirodė keli vaizdo įrašai, kuriuose pasirodė pats J. Kazlauskas.
Viename iš jų Jonatanas nusprendė atkartoti savo jau vizitine kortele tapusį šokio judesį ir sudainavo dainos „Sorry“ ištrauką.
Įraše jis prisistatė kaip „sorry guy“ (liet. atsiprašinėtojas). Būtent taip po išplitusios pasirodymo „X faktoriuje“ ištraukos jį praminė internautai.
Įrašas buvo užfiksuotas šalia Katedros aikštės, Vilniuje.
Vaizdo įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 12,5 tūkst. žmonių.
Po įrašu pasipylė ne tik lietuvių, bet ir užsieniečių komentarai.
„Lietuva jį naudoja kaip turizmo reklamos kampaniją. Jis tikrai yra vienintelis talentas ten“, – šmaikštavo vienas internautas.
„Šiuo metu jis yra žymiausias lietuvis pasaulyje“, – rašė kitas.
„Tai tarsi matyti, kaip tapoma Mona Liza“, – pridūrė dar vienas.
Jonatanas KazlauskasX FaktoriusProjektas
Rodyti daugiau žymių