Prabangioje sostinės vietoje – išskirtinis vakaras: svečiai demonstravo stilingus derinius

Šį vakarą „HeJi“ erdvė virto scena, kurioje organiškai susipynė skirtingos meno formos – vakaro programa buvo kuriama taip, kad kiekviena patirtis natūraliai papildytų kitą, o restorano erdvė leistų meną patirti iš arti – be griežtų ribų tarp atlikėjų ir publikos.
Ryškiu vakaro akcentu tapo garsios Lietuvos drabužių dizainerės Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymas. Mados šou vyko netradicinėje erdvėje – restorano salėje, kur podiumu tapo pati aplinka.
Modeliai judėjo tarp staliukų, o mada tapo neatsiejama vakaro dalimi, organiškai įsiliejusia į bendrą šventės atmosferą ir sulaukusia didelio svečių dėmesio.
Muzikinę vakaro nuotaiką kūrė išskirtinio balso savininkė Laura Kastanauskaitė – jos pasirodymas įnešė subtilios elegancijos ir jausmingumo šventiniam vakarui.
Na, o kulminacija tapo gyvas Justino Jaručio koncertas, sukūręs itin artimą ir emocingą ryšį su susirinkusiais svečiais. Justino Jaručio pasirodymas labiau priminė jaukų gimtadienio vakarą tarp draugų nei tradicinį koncertą – muzika skambėjo laisvai, nuoširdžiai ir be atstumo tarp scenos ir salės.
Atlikėjas ne tik dalijosi savo kūryba, bet ir aktyviai bendravo su publika bei improvizuodamas netikėtai į sceną pakvietė dvi tą vakarą restorane vakarieniavusias atlikėjas – Militą Daikerytę ir Gintarę Zinkevičiūtę. Šie spontaniški, iš anksto nesurežisuoti duetai tapo staigmena ne tik svečiams, bet ir vakaro organizatoriams, o abi atlikėjos sulaukė audringų ovacijų ir šilto publikos palaikymo.
Šventės metu svečiai taip pat stebėjo tapytojos Gintarės Tilūnaitės ir smuikininkės „Justy Melo“ gyvos tapybos performansą: smuiko garsų ritmu drobėje realiu laiku gimė paveikslas, meną paversdamas gyvu ir kvėpuojančiu procesu. Na, o vakarui muzikinį takelį specialiai sukūrė didžėjus ir prodiuseris Kole Audro.
Pasak renginio organizatorių, programa buvo parinkta kruopščiai galvojant apie išskirtinę „HeJi“ publiką.
„Restoranas išsiskiria ne tik aukščiausios klasės virtuve, bet ir unikalia atmosfera, tad čia lankosi neeiliniai ir daug matę žmonės. Taigi, siekdami nustebinti, siūlome daugiau nei vakarienę – netikėti sprendimai, tokie kaip mados šou ar gyvi meno performansai, leidžia „HeJi“ meną, muziką ir emocijas patirti kitaip.“, – pasakojo Audrius Kolesnikovas ir Redita Survilaitė.
Antrasis „HeJi“ restorano gimtadienis tapo prabangia švente, tačiau be formalumų – apie žmones, kūrybą ir bendrą patirties jausmą. Vakare tvyrojo lengvumas, artumas ir nuotaika, kad „HeJi“ – tai vieta, į kurią norisi sugrįžti ne tik vakarienės, bet ir įkvėpimo.
