„Eurovizijos“ atrankoje akį traukė Gabrielės Martirosian suknelė: pasiuvo iš ypatingo audinio

Šių metų nacionalines atrankas veda Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas ir Eglė Kernagytė-Dambrauskė, kuri prie vedėjų komandos prisijungė pirmą kartą.
Šį kartą bene labiausiai akį traukė G. Martirosian suknelė, kurios audinį moteris parsivežė net iš Omano.
Būtent ten ji su savo mylimuoju Vaidotu Žala atostogavo prieš pergalę jam atnešusį „Dakaro“ etapą.
Apie suknelės kūrimo procesą laidų vedėja prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip parduotuvėje rinkosi audinį.
Tai – juoda medžiaga su išskirtinėmis, smulkiomis aukso spalvos detalėmis, kurią Gabrielė patikėjo dizainerei Odetai Strasevičiūtei.
„Šią suknelę pakrikštijome „Mis Omanas“. Prieš Dakarą keliavome Omane ir kartu su datulėmis parsivežiau audinius „Eurovizijos“ suknelėms“, – prie įrašo rašė ji.
Primename, kad šiemet nacionalinėje atrankoje varžosi 40 kūrinių, pretenduojančių į teisę atstovauti Lietuvai 2026 metų „Eurovizijoje“ Austrijoje, Vienoje. Dalyvių gretose – tiek publikos jau pamėgti vardai, tiek nauji atlikėjai.
Atrankos procesas suskirstytas į penkis pusfinalius, po kurių paaiškės visi finalininkai. Lemiamą sprendimą priima tiek žiūrovai, tiek komisijos nariai.
Didysis nacionalinės atrankos finalas vyks vasario 27 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
