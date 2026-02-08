ŽmonėsVeidai ir vardai

Inga Stumbrienė parodė ūgtelėjusį sūnų: su šeima aplankė ypatingą vietą

2026 m. vasario 8 d. 21:27
Lrytas.lt
Kol Lietuvą kausto šaltis, verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.) su šeima pakėlė sparnus į Dubajų – savo itin pamėgtą atsipalaidavimo ir pramogų vietą. Šį kartą ji paviešino išskirtinius kadrus su ūgtelėjusiu sūnumi Viljamu, kurio kelionės metu laukė nepamirštamos emocijos.
Daugiau nuotraukų (43)
I. Stumbrienė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo akimirkomis iš kvapą gniaužiančios kelionės – kadruose pozavo ir vyras Aivaras bei ūgtelėjęs sūnus Viljamas.
Akį traukė vasariški įvaizdžiai, mėlynas dangus ir ryškios spalvos.
Inga tikino su šeima apsilankiusi ypatingoje vietoje, kuri sužavėjo sūnų Viljamą. Tai – vaikų pamiltas „Legolendas“.
„Smagi diena LEGO parke.
Mūsų mažylis Viljamas labai mėgsta žaisti su Lego, tad tikrai buvo labai smagu pirmą kartą su juo aplankyti ir jam parodyti visą Lego pasaulį.
Nors daugumoje sūpynių jo ūgis dar neatitiko saugos ribos, bet į keletą jau galėjome eiti drąsiai“, – rašė I. Stumbrienė.
Inga StumbrienėsūnusAivaras Stumbras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.