Inga Stumbrienė parodė ūgtelėjusį sūnų: su šeima aplankė ypatingą vietą

I. Stumbrienė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo akimirkomis iš kvapą gniaužiančios kelionės – kadruose pozavo ir vyras Aivaras bei ūgtelėjęs sūnus Viljamas.
Akį traukė vasariški įvaizdžiai, mėlynas dangus ir ryškios spalvos.
Inga tikino su šeima apsilankiusi ypatingoje vietoje, kuri sužavėjo sūnų Viljamą. Tai – vaikų pamiltas „Legolendas“.
„Smagi diena LEGO parke.
Mūsų mažylis Viljamas labai mėgsta žaisti su Lego, tad tikrai buvo labai smagu pirmą kartą su juo aplankyti ir jam parodyti visą Lego pasaulį.
Nors daugumoje sūpynių jo ūgis dar neatitiko saugos ribos, bet į keletą jau galėjome eiti drąsiai“, – rašė I. Stumbrienė.
