Mokytoja Veronika sulaukė kraupių nepažįstamo vyro žinučių: tikina esąs jos vaiko tėvas

Apie šią istoriją Veronika prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Ji tvirtino, kad po savo įrašais sulaukė bauginančių komentarų – nepažįstamas internautas teigė, kad Veronika esą yra surogatinė motina, o vaiko tėvas – jis pats.
Po tokių komentarų Veronika nusprendė kreiptis į policiją.
Portalui Lrytas susisiekus su V.Naumovaite-Kazilione, moteris atskleidė šiurpinančių istorijos detalių.
„Viskas prasidėjo prieš kelias dienas. Vienas vyras pradėjo rašyti nemalonius komentarus po mano nuotraukomis ir įrašais.
Šio žmogaus aš nepažįstu, niekada nesu su juo bendravusi ir gyvenime neteko su juo susidurti“, – pasakojo Veronika.
Moteris tikino, kad komentarai viešojoje erdvėje peraugo į asmenines žinutes su kaltinimais.
Nepažįstamasis Veronikai liepė ištrinti visas nuotraukas su vaiku ir tikino, kad ji meluoja apie tai, jog kūdikio tėvas yra jos mylimasis Simas.
Taip pat vyras grasino, kad kūdikio Veronika daugiau nematys, kai jis „atgaus pinigus“.
Nors dažniausiai moteris stengiasi nekreipti dėmesio į neįprastas nepažįstamų žmonių atsiųstas žinutes, pasak jos, šis kartas buvo kitoks.
„Dažniausiai į tokius dalykus nereaguoju, tačiau šį kartą buvo paliesti vaikai. Mano vaikas. O kai kalba eina apie vaikus, ramiai rankų sudėjusi tikrai nesėdėsiu.
Todėl nusprendžiau kreiptis į policiją ir parašyti pareiškimą. Pareiškimas buvo priimtas, su manimi susisiekė tyrėja, kuri patikslino aplinkybes“, – pasakojo V. Naumovaitė-Kazilionė.
Nepaisant to, kad buvo kreiptasi į teisėsaugą, Veronika tikino dar kartą sulaukusi nepažįstamojo žinutės.
„Po tyrėjos skambučio sulaukiau to paties asmens asmeninių žinučių su grasinimais. Visas žinutes perdaviau tyrėjai.
Šis žmogus, tikėtina, yra neadekvatus. Jis įsivaizduoja, kad tai ne mano vaikas, o jo, ir siekia tai įrodyti. Tai kelia didelį diskomfortą ir nerimą.
Liūdniausia, kad tokiais žmonėmis niekas nesirūpina ir jiems nėra suteikiama reikalinga pagalba. Šį asmenį aš užblokavau“, – aiškino žinoma moteris.
V. Naumovaitė-Kazilionė patikino, kad dabar žinučių iš šio asmens nebegauna.
