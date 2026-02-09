ŽmonėsVeidai ir vardai

Edita Mildažytė nustebo išvydusi, kaip dabar atrodo Lietuvos pajūris: paviešino akimirkas

2026 m. vasario 9 d. 13:33
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose kasdienybės akimirkomis besidalijanti laidų vedėja Edita Mildažytė šįsyk paviešino nuotraukas iš žiemiško populiaraus šalies kurorto.
Akimirkomis iš Palangos, kuriose ji pozavo su mylimuoju Sauliumi Pilinkumi, žinoma moteris pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
Jomis su Lrytas sutikusi pasidalyti žinoma moteris teigė, kad tokios apledėjusios jūros ji seniai nebuvo mačiusi.
„Fotoreportažas iš sušalusios Palangos. Jau seniai jūra nebuvo aptraukta ledu.
Nors pajūryje paprastai nebūna taip šalta kaip giliau žemyne, tačiau kai papučia vėjukas – jausmas toks, lyg adatėlėmis kas smaigstytų.
Bet smagu!“ – šalia akimirkų iš Palangos rašė ji.
Edita MildažytėPalangaŽiema

