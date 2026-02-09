ŽmonėsVeidai ir vardai

Į LFF apdovanojimus plūdo kvietiniai svečiai: atvyko ir G. Grygolaitytė-Vasha su retai matomu mylimuoju

2026 m. vasario 9 d. 18:50
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą Kaune vykstantys 2025 metų Lietuvos futbolo federacijos (LFF) apdovanojimai sudomino būrį kviestinių svečių.
Daugiau nuotraukų (34)
Ant raudonojo kilimo žengė žinomi sporto, pramogų ir visuomenės atstovai, tarp jų – ir atlikėja Gabrielė Grygolaitytė-Vasha, į renginį atvykusi su retai viešumoje matomu mylimuoju.
Šiemet futbolo bendruomenės šventė surengta naujoje vietoje – Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.
Čia pagerbiami geriausi praėjusių metų Lietuvos futbolininkai, treneriai bei kiti šios sporto šakos atstovai, o svečių laukia ir muzikiniai pasirodymai bei staigmenos.
Iš viso vakaro metu bus išdalinti trylikos nominacijų apdovanojimai, o didžiausia intriga išlieka – kas taps geriausiais Lietuvos metų futbolininkais.
Lietuvos futbolo federacija (LFF)apdovanojimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.