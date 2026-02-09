Į LFF apdovanojimus plūdo kvietiniai svečiai: atvyko ir G. Grygolaitytė-Vasha su retai matomu mylimuoju

Ant raudonojo kilimo žengė žinomi sporto, pramogų ir visuomenės atstovai, tarp jų – ir atlikėja Gabrielė Grygolaitytė-Vasha, į renginį atvykusi su retai viešumoje matomu mylimuoju.
Šiemet futbolo bendruomenės šventė surengta naujoje vietoje – Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.
Čia pagerbiami geriausi praėjusių metų Lietuvos futbolininkai, treneriai bei kiti šios sporto šakos atstovai, o svečių laukia ir muzikiniai pasirodymai bei staigmenos.
Iš viso vakaro metu bus išdalinti trylikos nominacijų apdovanojimai, o didžiausia intriga išlieka – kas taps geriausiais Lietuvos metų futbolininkais.