ŽmonėsVeidai ir vardai

Kristina Radžiukynaitė-KaYra ir Justas Girdvainis atskleidė gimsiančio kūdikio lytį

2026 m. vasario 9 d. 13:30
Lrytas.lt
Trečiadienį dainininkė Kristina Radžiukynaitė-Kayra (33 m.) ir jos mylimasis Justas Girdvainis pranešė džiugią žinią – pora laukia šeimos pagausėjimo. Dabar paaiškėjo gimsiančio kūdikio lytis.
Kristina savo „Instagram“ paskyroje dalijosi nuotraukomis, kuriose matosi jos suapvalėjęs pilvukas.
Kartu su ja pozavo vyras Justas ir jųdviejų šuo.
Ketvirtadienį pora atskleidė, kad laukiasi mergaitės.
Tai išdavė socialiniuose tinkluose paviešinta nuotrauka, kurioje Kristina su Justu pozavo meiliai apsikabinę, o ant jų galvų – rožinių atspalvių konfeti.
Prie nuotraukos prierašo buvo pridėta rožinė širdelė, kuri ir išdavė gimsiančio vaikelio lytį.
Primename, kad pora susižadėjo 2025 m. gruodį, Niujorke.
Jų draugystė užsimezgė projekte „Šok su žvaigžde“, o 2021 metų rugpjūtį pora oficialiai pranešė apie santykius.
