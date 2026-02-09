Lietuvos policijos legenda D. Mackela išgyvena skaudžią netektį

Liūdna žinia jis pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Įrašu jis sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Nesenai paprašiau Tėčio patarimo, bet jis tik pažvelgė į mane savo žydromis akimis ir vyriškai nusišypsojo spinduliuodamas ramumu.
Patarimą supratau, kaip ir dabar suprantu, kad visas tavo gyvenimas buvo vienas didelis ir nuoširdus gyvenimo liudijimas.
Tėveli, labai truks tavo tvirto žvilgsnio ir nuoširdžios šypsenos. Tėveli, AČIŪ tau už tavo GYVENIMĄ.
Atsisveikinimas su Vytautu Mackela vyks vasario 10 d. (antradienį), 15 val. 30 min. –21 val., laidojimo namuose REKVIEM, adresu Jonavos g. 41A, Kaune.
Vasario 11 d., 12 val. 30 min. išlydėjimas į Raudondvarį, šv. Mišios 13 val. vyks Raudondvario bažnyčioje. Po šventų mišių laidotuvės vyks Raudondvario naujosiose kapinėse“, – įrašą baigė jis.