Žurnalistas prabilo apie nemalonią situaciją vienoje Vilniaus parduotuvių: sureagavo ir prekybos tinklas

Penktadienį paskelbtas jo įrašas „Facebook“ sulaukė didelio dėmesio – per tūkstančio reakcijų ir gausybės komentarų.
Jame žinomas vyras aprašė incidentą, kuris, pasak jo, įvyko sostinės Pilaitės rajone esančioje „Norfa“ parduotuvėje, kai tarp jo ir darbuotojos neva kilo konfliktas dėl aptarnavimo kalbos ir išsakytų frazių.
„Toks buitinis vaizdelis: šiandien „Norfoje“ (Pilaitė): paklausiau darbuotojos, kur ir ką surasti. Ji atsakė man rusiškai „ten ir ten“. Paklausiau, ar kalba lietuviškai, atsakė lietuviškai: „Kai kalbu lietuviškai, man skauda galvą“.
Paprašiau jos pakartoti, taip ir padarė. Pasiūliau grįžti į Rusiją, gal galva nustos skaudėti. Atsakė: „...ta šūdina Lietuva“ – rusiškai.
Klausimas; ar turėjau nutylėti? Ar turėjau mandagiai paaiškinti, juk moteris? Būtų vyras, po „šūdina Lietuva“ reaguočiau taip pat. Kaip su nemandagiu kalbėtis suprantama jam/jai kalba? Mandagiai, be triukšmo, pasiunčiau paskui rusų laivą.
P. S. Kreipiausi į „Norfos“ atstovą spaudai Darių Ryliškį, sakė, kad išsiaiškins. Šiaip „Norfa“ esu patenkintas, Norfa remia Ukrainą. Todėl šis išsišokimas nemaloniai nustebino“, – istorija dalijosi jis.
Naujienų portalas Lrytas susisiekė ir su minėto prekybos centro atstovais, prašydamas pakomentuoti situaciją.
Pasak „Norfos“ atstovo žiniasklaidai Dariaus Ryliškio, konflikte minima darbuotoja yra valytoja, Baltarusijos pilietė, kuri neigia žurnalisto išsakytus teiginius.
„Darbuotoja yra valytoja, Baltarusijos pilietė. Ji dievagojasi, kad tokių dalykų nekalbėjo. Atvirkščiai, sakė, kad Arkadijus Vinokuras su ja šiurkščiai kalbėjo.
Liudininkų nėra, kurią nors versiją patvirtinančių įrašų, suprantama, taip pat nėra. Jei turėtume įrodymų, kad valytoja taip kalbėjo, kaip tvirtina Arkadijus, suprantama, imtumėmės atitinkamų priemonių. Žodis prieš žodį.
Valytoja nėra tos kategorijos darbuotoja, kuri privalėtų bendrauti su pirkėjais valstybine ar kokia nors kita kalba. Bet kuriuo atveju bendrovės administracija informuota apie incidentą. Nemalonu, kad jis įvyko“, – komentavo D. Ryliškis.