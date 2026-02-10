Naujas posūkis grupės „69 danguje“ konflikte: teismas priėmė E. Bžeskui palankų sprendimą

Praėjusių metų vasarą Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras buvo nusprendęs panaikinti prekių ženklą „69 danguje“, argumentuodamas, kad jis nebuvo naudojamas. E. Bžeskas, vadovaujantis „TV komandai“, su tokiu sprendimu nesutiko ir jį apskundė teismui.
Vilniaus apygardos teismas pirmosios instancijos byloje patenkino prodiuserio ieškinį prieš buvusias grupės nares Kariną Milę, Godą Alijevą ir Ingridą Urbonę – panaikino Patentų biuro sprendimą ir paliko galioti prekių ženklą „69 danguje“. Tiesa, ši nutartis dar gali būti skundžiama.
Teismas konstatavo, kad ginčo laikotarpiu prekės ženklas iš tiesų buvo naudojamas. Taip pat nustatyta, kad grupės „Šeškės“ narių – buvusių „69 danguje“ atlikėjų – organizuoti koncertai su minėtu pavadinimu teisiškai laikytini vykusiais su prodiuserio sutikimu.
Sprendime pažymima, jog net ir tais atvejais, kai pasirodymus organizavo pačios atlikėjos, jos tai darė naudodamos E. Bžesko sukurtą ženklą, o šis tam neprieštaravo.
Bylos nagrinėjimo metu „Šeškės“ tvirtino, kad 2019–2024 metais prodiuseris esą nesirūpino grupės veikla, o koncertus organizavo pačios atlikėjos, todėl prekių ženklas neturėtų priklausyti jam.
Tačiau teismas įvertino ir paties E. Bžesko veiklą: nustatyta, kad jis sudarinėjo sutartis dėl ženklo naudojimo, dalyvavo grupės jubiliejiniame šou Kauno „Žalgirio“ arenoje, taip pat gavo atlygį už muzikos įrašų panaudojimą. Įvertinus šias aplinkybes padaryta išvada, kad prekių ženklas realiai buvo naudojamas pramogų ir kultūros paslaugoms žymėti.