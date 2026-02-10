Pauliaus Vaitiekūno karjeroje – naujas puslapis: priėmė dar vieną iššūkį

Pasak Pauliaus Vaitiekūno, tapti projekto apie sveikesnį gyvenimą veidu buvo malonu.
„Visada įdomu sužinoti apie sveikatos gerinimą. Be to, prisideda ir nostalgija senoms televizijos laidoms apie sveikatą“, – sakė jis.
Laidos prodiuserė Nida Tamošiūnienė pridūrė, kad čia nostalgija maišysis su nauju žvilgsniu į laidas apie sveikatą.
„Paulius nemėgina kalbėti taip, lyg viską žinotų. Be to, ką reikėtų daryti vienu ar kitu atveju, nutuokiame dažnas. „Be siuntimo“ tikrins, ar tai tikrai veikia“, – sakė ji.
Paulius Vaitiekūnas naujoje laidoje viską išbandys pats – nuo grožio kaukių ir žaliųjų kokteilių iki trenerių rekomenduojamų pratimų.
„Esu didelis sporto fanas – ypač domiuosi krepšiniu ir tenisu. Mane supantys žmonės irgi stipriai domisi sportu. Stengiuosi, kad jis taptų ne tik hobiu ar tema pašnekesiams, bet ir mano pastovia rutina“, – dalijosi LNK GO laidos „Be siuntimo“ vedėjas.
Jis atskleidė, kad pirmųjų laidų filmavimuose suprato seną tiesą – norint greičiau kirsti kampus, galiausiai teks eiti dar didesnį ratą.
„Jau pirmieji pašnekesiai su specialistais man įrodė, kad jokių greitų sprendimų tiesiog nėra. Nei kalbant apie odos grožį, nei apie sporto rezultatus ar sveiką mitybą nėra jokio stebuklingo recepto – tik rutina, darbas ir pastangos“, – sakė Paulius Vaitiekūnas.
Laidos vedėjo gebėjimas užmegzti ryšį pašnekovais, pasak prodiuserės Nidos Tamošiūnienės, buvo vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl buvo pasirinktas Paulius.
„Jis sukuria ryšį, tikrai domisi ir pats nori tobulėti – ne tik pasakoti apie tobulėjimą kitiems. Tai labai svarbu. Jo nuoširdumas, tikrumas bei drąsa bandyti bus pagrindiniai raktai, kuriais „Be siuntimo“ atsirakins kelią pas žiūrovus. Paulius – vienas iš mūsų, smalsiai klausiantis to, ko specialistų norėtų pasiteirauti žiūrovai“, – kalbėjo prodiuserė.