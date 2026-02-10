ŽmonėsVeidai ir vardai

Svarbią dieną ant Almos Adamkienės kapo – uždegtos žvakės ir baltos rožės

2026 m. vasario 10 d. 16:51
Lrytas.lt
2026-ųjų vasario 10-ąją prezidento Valdo Adamkaus (99 m.) žmona Alma Adamkienė būtų šventusi 99-ąjį gimtadienį. Nors šviesaus atminimo A. Adamkienės tarp mūsų jau nebėra, šią dieną ne vienas lietuvis prisimena buvusią pirmąją šalies ponią, kurios elegancija, veikla ir asmenybė paliko ryškų pėdsaką visuomenėje.
Daugiau nuotraukų (30)
Sukakties nepamiršo nei prezidentas V. Adamkus, nei ją pažinoję ar jos darbais žavėjęsi žmonės – socialiniuose tinkluose pasipylė prisiminimai ir jautrūs žodžiai.
Prisimindami jos šilumą ir meilę, patys artimiausi keliavo uždegti žvakutę ant jos kapo.
Ant Kauno Petrašiūnų kapinėse palaidotos A. Adamkienės kapo nugulė degančios žvakės ir baltų rožių vainikas.
Viena iš žvakių buvo perrišta juostele su Kauno miesto savivaldybės simboliu.
Primename, kad A. Adamkienės gyvybė užgeso 2023 metų gegužės 21 dieną. Jai buvo 96-eri.
A. Adamkienė gimė 1927 m. vasario 10 d. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio Stasio Nutauto ir Onos Soblytės-Nutautienės šeimoje.
Visą gyvenimą ji išliko kukli, pagarbi ir jautri žmonėms – tokia, kokią daugelis ją prisimena ir šiandien, uždegdami žvakę jos atminimui.
Valdas AdamkusAlma Adamkienėkapas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.