Svarbią dieną ant Almos Adamkienės kapo – uždegtos žvakės ir baltos rožės

Sukakties nepamiršo nei prezidentas V. Adamkus, nei ją pažinoję ar jos darbais žavėjęsi žmonės – socialiniuose tinkluose pasipylė prisiminimai ir jautrūs žodžiai.
Prisimindami jos šilumą ir meilę, patys artimiausi keliavo uždegti žvakutę ant jos kapo.
Ant Kauno Petrašiūnų kapinėse palaidotos A. Adamkienės kapo nugulė degančios žvakės ir baltų rožių vainikas.
Viena iš žvakių buvo perrišta juostele su Kauno miesto savivaldybės simboliu.
Primename, kad A. Adamkienės gyvybė užgeso 2023 metų gegužės 21 dieną. Jai buvo 96-eri.
A. Adamkienė gimė 1927 m. vasario 10 d. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio Stasio Nutauto ir Onos Soblytės-Nutautienės šeimoje.
Visą gyvenimą ji išliko kukli, pagarbi ir jautri žmonėms – tokia, kokią daugelis ją prisimena ir šiandien, uždegdami žvakę jos atminimui.