ŽmonėsVeidai ir vardai

Vilniuje – išskirtinio filmo apie Zitą Kelmickaitę premjera: atvyko būrys kviestinių svečių

2026 m. vasario 10 d. 19:31
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Vilniuje, kino teatre „Multikino“, įvyko išankstinė dokumentinio filmo apie legendinę laidų vedėją, muzikologę Zitą Kelmickaitę – „Zitai“ – premjera.
Daugiau nuotraukų (73)
Išvysti Vytauto V. Landsbergio režisuotą filmą atvyko būrys jo bičiulių iš kultūros ir pramogų pasaulio.
Svečiai pozavo prie fotosienelės ir demonstravo iškirtinius derinius.
Filmas „Zitai“ – tai kelionė į 1980–1990-ųjų Lietuvą, kai atgimstanti liaudies daina tapo tyliuoju ginklu ir svarbia kelio į Nepriklausomybę dalimi.
Pasitelkiant niekur nematytą archyvinę medžiagą ir pačios Z. Kelmickaitės balsą, filmas atskleidžia ne tik jos asmenybės fenomeną, bet ir visos kartos, puoselėjusios tautinę tapatybę, istoriją.
Primename, kad Z. Kelmickaitė mirė 2023 m. gegužės 27-ąją. Jai buvo 72-eji.
dokumentinis filmasZita KelmickaitėVytautas V.Landsbergis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.