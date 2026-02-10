Vilniuje – išskirtinio filmo apie Zitą Kelmickaitę premjera: atvyko būrys kviestinių svečių

Išvysti Vytauto V. Landsbergio režisuotą filmą atvyko būrys jo bičiulių iš kultūros ir pramogų pasaulio.
Svečiai pozavo prie fotosienelės ir demonstravo iškirtinius derinius.
Filmas „Zitai“ – tai kelionė į 1980–1990-ųjų Lietuvą, kai atgimstanti liaudies daina tapo tyliuoju ginklu ir svarbia kelio į Nepriklausomybę dalimi.
Pasitelkiant niekur nematytą archyvinę medžiagą ir pačios Z. Kelmickaitės balsą, filmas atskleidžia ne tik jos asmenybės fenomeną, bet ir visos kartos, puoselėjusios tautinę tapatybę, istoriją.
Primename, kad Z. Kelmickaitė mirė 2023 m. gegužės 27-ąją. Jai buvo 72-eji.
dokumentinis filmasZita KelmickaitėVytautas V.Landsbergis
