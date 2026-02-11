Orai
2026 m. vasario 11 d. 17:38
Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys skiriasi su žmona Deimante
2026 m. vasario 11 d. 17:38
Lrytas.lt
Seimo liberalas, buvęs kultūros ministras Simonas Kairys (41 m.) ir jo žmona rinkodaros specialistė Deimantė Kairienė (33 m.) suka skirtingais keliais.
Tai S.Kairys patvirtino 15min.
„Taip, bendru sutarimu, taikiu keliu skyrybų procesas“, – sakė Simonas.
Pora susituokė 2018-ųjų balandį, Kauno rotušėje.
Iškart po vestuvių jiems gimė dukra Amelija.
