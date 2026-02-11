Indrei Bareikienei rasti dariniai, atlikta operacija: „Net stiprios moterys dreba“

Įrašu I.Bareikienė sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Per ilgus metus apie tam tikras temas kalbu sąmoningai. Nes kai kurios žinutės gali kažką išgelbėti.
Šį kartą papuoliau į statistiką. Per eilinę kasmetinę patikrą buvo rasti dariniai, kuriuos reikėjo pašalinti. Operacija įvyko.
Ir supratau – priešoperacinė tyla neturi tęstis ir po jos. Aš dažniausiai dalinuosi jau praėjusiu etapu. O šį kartą dalinuosi būdama gijimo procese. Nes tai vyksta dabar.
Nenoriu kalbėti apie diagnozes. Noriu kalbėti apie prevenciją. Kol neskauda – atrodo, kad nieko nevyksta. Bet būtent tada ir reikia eiti tikrintis.
Lėktuve pirmiausia deguonies kaukę dedame sau. Iš atsakomybės.
Paradoksalu, bet operuota buvau ten, kur gimdžiau Ceciliją ir Pranciškų. Ir dar kartą supratau – mano sveikata yra jų saugumas.
Baimės būta. Net stiprios moterys dreba. Labiausiai sukrėtė moterų srautas. Viena po kitos. Liftai, koridoriai, laukimo žvilgsniai. Mūsų tiek daug. Ir tai vyksta. Kai nesi ligoninėje – atrodo, kad tai kažkur kitur. Kai paliečia tave – supranti, kad tai arti.
Didžiulis ačiū @unavitaklinika , mano ginekologei @jurate_zmuidzinaite , operavusiai gydytojai Arinai Keblienei ir visam Vilniaus gimdymo namų personalui. Už profesionalumą, ramybę ir žmogiškumą.
Dabar – gijimo laikotarpis. Ir dar viena pamoka: meilė sau prasideda nuo profilaktinės apžiūros. Jeigu šis įrašas paskatins bent vieną moterį užsiregistruoti patikrai – jis turėjo prasmę.
Pasirūpink savimi. Ne rytoj. Dabar“, – rašė ji.