Rolandas ir Ieva Mackevičiai pranešė netikėtą žinią: „Verčiame naują puslapį“

2026 m. vasario 11 d. 12:17
Lrytas.lt
Trečiadienį laidų vedėjas Rolandas Mackevičius (41 m.) ir jo žmona, verslininkė Ieva Mackevičienė (37 m.) pranešė netikėtą žinią – savo parduotuvę „Careline“ pora perleidžia į kitas rankas.
Šią žinią jiedu pranešė socialiniuose tinkluose.
„Verčiame naują puslapį.
Artėjant Arklio metams, su Rolandu užvėrėme daug senų skyrių ir sąmoningai palikome vietos naujiems, dar neaprašytiems.
Šiandien verčiame dar vieną puslapį – „Careline“ perduodame į kitas rankas.
Šis etapas buvo apie moteris, rūpestį savimi ir mažus, bet svarbius ritualus. Jaučiu, kad žinutė buvo perduota: kartais mažiausia, ką gali padaryti dėl savęs, yra tiesiog sustoti ir užsidėti veido kaukę.
Akropolio „Careline“ kūriau kaip namus – erdvę susitikimams, pokalbiams ir buvimui kartu. Labiausiai pasiilgsiu klienčių, jų užėjimo „tiesiog pasisveikinti“, ir komandos – tokios, su kuria drąsiai skrisčiau į Mėnulį.
Su dėkingumu už tai, kas buvo.
Su ramybe – tam, kas ateina“, – rašoma įraše.
