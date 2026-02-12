D. Sabonio žmona Shashana užkariavo kalnus: parodė paaugusius vaikus

Kartu su vaikais ir drauge ji išvyko į kalnų kurortą, kur leido laiką gamtos apsuptyje.
Kvapą gniaužiančiais vaizdais žinoma moteris pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Iš kadrų matyti, kad vyriausiasis poros sūnus Tigeris kartu su mama jau stojosi ant slidžių.
Kadruose buvo galima matyti ir antrąją poros atžalą dukrelę Eleven Rose, o štai vasarą gimusio berniuko Tauro nuotraukose matyti nebuvo.
„Slidinėjimo savaitgalis su mano žmonėmis“, – prie nuotraukų rašė Shashana.
Tiesa, nors nuotraukose Domanto nebuvo jis į kadrą sureagavo itin šilta žinute ir parašė: „Mano mažyliai“.
Domantas SabonisVaikaiŽiema
Rodyti daugiau žymių