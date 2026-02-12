Nuo olimpinio ledo – į artimųjų glėbius: kadruose – laimės ašaros, karšti S. Ambrulevičius ir A. Reed bučiniai su mylimaisiais

Pora bendroje dviejų šokių programų įskaitoje surinko 204,66 balo, pasiekė asmeninį rekordą ir olimpinėse žaidynėse užfiksavo aukščiausią pasiekimą per pastaruosius 24-erius metus.
Po įspūdingo šokio netrūko emocijų – laimės ašarų, karštų apkabinimų ir bučinių.
Saulių ir Allison palaikė ne tik visa Lietuva, bet ir jų artimieji, kurie jų pasirodymą stebėjo gyvai, Italijoje.
„Po istorinio vakaro MilanoCortina2026 ledo rūmuose Saulius ir Allison atsidūrė artimųjų ir sirgalių glėbiuose“, – rašė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pasidaliję jautriomis poros nuotraukomis.
Primename, kad sportininkams – tai didžiulis pasiekimas. Geresnį rezultatą per Nepriklausomos Lietuvos istoriją užfiksavo tik Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.
2002-aisiais Solt Leik Sityje (JAV) dailiojo čiuožimo pora turėjo būti apdovanota medaliu, bet dėl absurdiškų teisėjų sprendimų, kurie vėliau virto tarptautiniu skandalu, buvo nustumta į penktąją vietą – ji iki šiol išlieka didžiausiu laisvos Lietuvos pasiekimu žiemos olimpiadoje.
Saulius AmbrulevičiusAllison Reeddailusis čiuožimas
